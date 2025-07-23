鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-23 13:28

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高盛經濟學家最新預測，美國基準「對等」關稅稅率預計將從 10% 上調至 15%，同時對銅和關鍵礦物徵收 50% 的關稅。此舉恐將加劇通膨並對經濟成長構成壓力。

高盛預計 川普關稅「基本價」將升至15%。(圖:shutterstock)

高盛首席美國經濟學家大衛 · 梅里克（David Mericle）在一份每週更新報告中指出，該行已修正對美國通膨和國內生產總值（GDP）成長的預測，以反映新的關稅假設並納入進口稅影響的「早期教訓」。

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梅里克寫道：「迄今為止，關稅政策的主要教訓是，其對消費者價格的傳導效應略低於 2019 年。」他補充說：「雖然現在估算傳導效應還為時過早，但詢問企業最終打算提高多少價格的調查也顯示，傳導效應將低於上次。」

因此，高盛目前預計 2025 年核心通膨率將達到 3.3%，而此前預計為 3.4%。該比率將在明年放緩至 2.7%，並在 2027 年進一步放緩至 2.4%，兩者均高於此前預計的 2.6% 和 2.0%。梅里克表示，累計來看，關稅預計將在未來 2-3 年內使核心物價上漲 1.7%。

他還指出，關稅將使今年 GDP 成長減少 1 個百分點，2026 年減少 0.4 個百分點，2027 年減少 0.3 個百分點。因此，高盛目前預計 2025 年 GDP 成長率為 1%。

高盛預計，2026 年將對重型卡車和飛機徵收行業關稅，並在 2026 年中期選舉後延後提高藥品關稅。

梅里克表示，以加權平均計算，美國有效關稅稅率預計今年將上升 16 個百分點。