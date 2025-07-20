鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-20 13:20

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俄羅斯總統普丁身邊人告訴西方，收到川普的通牒後，反而堅定了普丁打下去的決心。

普丁根本無懼川普施壓！俄羅斯堅持戰到底、不讓步烏克蘭問題。(圖：Shutterstock)

三位接近克里姆林宮的消息人士日前表示，普丁對於美國總統川普的最新施壓「非常淡定」，不僅未產生退讓之意，反而更堅定要持續戰爭，直到西方國家接受俄方提出的條件。隨著俄軍在烏克蘭前線推進，普丁對領土的企圖也可能擴大。

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消息人士指出，普丁相信俄羅斯在經濟和軍事層面具備足夠韌性，能承受任何西方國家的制裁措施。他對川普所提出的對中國、印度購買俄油加徵關稅的威脅不以為意，認為影響有限。

雖然普丁與川普之間仍保持某種溝通管道，並與美方特使進行過討論，但消息人士強調，普丁認為西方從未真誠探討烏克蘭問題的核心，因此將繼續戰鬥直到全面實現俄方戰略目標。

另一位消息人士稱，川普實際上對普丁「並沒有什麼影響力」，即使美國對購買俄油的國家加徵關稅，俄羅斯仍然會找到辦法將石油賣到國際市場。

也就是說，普丁根本不怕川普最新一輪對俄羅斯的威脅。

川普提出「重大聲明」 預告對俄加徵新一波關稅

川普發表對俄羅斯的「重大聲明」。(圖：Shutterstock)

川普日前發表針對俄羅斯的「重大聲明」，提出兩項措施：

其一，若俄烏雙方 50 天內未達協議，美國將對俄加徵 100% 關稅，並施行「二級關稅」；

其二，美國將透過北約機制提供烏克蘭防禦性武器，未來不排除提供進攻性裝備。

然而，事實上，俄羅斯對美國出口額已因早前制裁大幅萎縮，2023 年僅為約 30 億美元，較 2021 年暴跌九成。即使川普加徵雙倍關稅，對俄羅斯實質打擊非常有限，難以動搖普丁的戰略計畫。

有關「二級關稅」，川普則並未細說細節。但專家指出，若美國對所有與俄羅斯有貿易往來的國家徵稅，執行難度極高；若只針對進口俄油的國家，如中國與印度，普丁也不用太過害怕。

值得注意的是，過去伊朗即便遭長期制裁，石油仍成功流入全球市場。普丁預料將採取類似手段，繞過美方關稅限制。

川普軍援才是關鍵 進攻性武器或改變戰局

與無感的經濟制裁相比，西方軍援才是真正讓普丁警覺的手段。

目前川普政府僅向烏克蘭提供防禦性武器，如「愛國者」飛彈，然而要反制俄軍，烏克蘭仍需具備可深入俄境的進攻性導彈。

拜登政府末期曾向烏克蘭提供 ATACMS 戰術導彈與 F-16 戰機等裝備，但川普政府上台後，在舊的訂單執行完畢後，這些武器再也沒有新的供應。直到最近，事情才有了新的轉機。

近期烏克蘭總統澤倫斯基已從美方獲得新的軍援清單，傳出可能包含射程達 1600 公里的「戰斧」巡航導彈。

儘管「戰斧」具備攻擊莫斯科的能力，但專家表示，此舉可能引爆全面升級，而歐洲盟國尚未準備好承擔此風險。不過，針對俄邊境地區如庫爾斯克、別爾哥羅德的遠程武器，美方或許會更願意考慮供應。