鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-21 06:30

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克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄羅斯總統普丁已準備好推動與烏克蘭的和平解決方案，但他強調，俄羅斯的首要任務仍是「實現其目標」，這一立場不會動搖。

普丁願與烏克蘭進行和平談判 強調「這條件」不可讓步。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，佩斯科夫於週日（20 日）接受俄羅斯國營電視訪問時表示：「普丁多次表示，他希望盡快和平解決烏克蘭問題，但這是一個漫長的過程，需要付出努力，而且並非易事。」

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同時，他也補充說，對於俄羅斯來說，「最重要的是實現我們的目標，我們的目標很明確，」但並未明確說明此「目標」指的是什麼。

與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）則於近日宣布，烏克蘭已正式提議與俄羅斯於本週舉行新一輪直接會談，這將是雙方自上次談判以來，時隔一個多月的再次交鋒。

週一（14 日），美國總統川普於對俄立場轉趨強硬。他不但承諾將提供烏克蘭新一輪軍事援助，包括「愛國者」飛彈防禦系統，還警告俄羅斯若在 50 天內未同意停火，將面臨新一輪經濟與軍事制裁。