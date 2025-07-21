〈房產〉信義再奪捷運土城樹林線LG16站出入口A、B聯開案 將投資45億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-21 18:24

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看好新北樹林區房市發展潛力，信義 (9940-TW) 旗下信義開發再下一城。繼今年 2 月成功取得捷運土城樹林線「LG17 站出入口 A 捷運共構大樓」開發案後，再度獲選為捷運土城樹林線「LG16 站出入口 A、B 捷運開發案」最優申請人並簽約，將與建兩棟 27 層、地下 5 層的捷運開發大樓，總投資金額為 45 億元。

土城樹林線LG16站A、B捷運開發案由信義開發董事長周俊吉(左)與新北市捷運工程局長李政安(右)共同簽署，新北市長侯友宜(中)見證。(圖：信義開發提供)

新北市長侯友宜表示，新北市捷運與台北與桃園介接，改變了城市風貌，土城樹林線要做 9 個聯開案，信義開發就負責 3 個聯開案，過去都是捷運快完工，聯開案才進場，土城樹林線則是在施作過程中就先加入聯開案規劃，可以全盤規劃，發揮綜效，完工後，不僅對新北市好，對台北市、桃園市皆能共好，人口進駐後，都會型態改變，將共同創造新北市繁榮。

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信義開發董事長周俊吉表示，此次開發案的重要的特色包括，節能減碳，以綠建築標準興建，同時，因應 AI 趨勢，以智慧建築預先做好規劃，而且是結合信義開發的社造經驗，協助買方在交屋前彼此認識，從陌生人變熟人再變鄰居，讓他們不僅買到好房子，也買到好鄰居，創造里仁為美的願景。

此次簽約案的開發基地位於新北市樹林區八德街與啟智街交會的街廓，A 基地面積約 463.43 坪 及 B 基地面積約 572.33 坪，預計興建兩棟 27 層、地下 5 層的捷運開發大樓，總投資金額為 45 億元，預計 1400 個居住人口。根據合約，工程將於開工日起約 5 年半內完成興建。

信義開發指出，樹林區為大台北都會區中相對獨立、在地性強的住宅市場，超過六成購屋族群為區域自住型客層，過去受限於大型建設稀少，區域市容更新緩慢。隨著土城樹林線建設推進，交通動線大幅升級，預期完工後可有效銜接雙北核心區域，進一步吸引外區購屋族群，帶動區域脫離過去「在地保守」格局，邁向「潛力外溢型」發展。

信義開發表示，選擇進駐樹林，正是基於三大策略考量，首先，捷運通車所帶來的「交通驅動」效應可望形成人口與商業新聚落，聯開案結合「捷運到站即到家」的垂直交通模式，對於購屋族有一定吸引力。其次，目前樹林房價每坪約 55-65 萬元，明顯低於鄰近板橋 80 萬元以上與新莊單價 75-85 萬元地區，存在價格補漲空間，第三，即便房市進入盤整期，樹林以自住剛性需求為主的市場結構展現高度抗震性，搭配信義開發在產品設計與社區營造的實力，預期可在市場中脫穎而出。

連同今天簽約的聯開案，信義開發已於土城樹林線佈局三案，皆依據不同客層需求進行產品差異化設計，信義開發指出，LG16 站出入口 A 案主打中坪數以上格局，針對區域內換屋型家庭或是追求更大生活空間的其他區域外溢客設計，強調生活機能與樂齡友善環境，將申請銀級綠建築與黃金級智慧建築標章，滿足長期居住的高品質需求。