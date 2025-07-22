鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-22 09:05

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輝達重返中國！專家：為中國AI晶片發展爭取關鍵時間。(圖：Shutterstock)

根據《CNBC》報導，專家表示，對美國而言，輝達的回歸可能有助於鞏固美國在全球。AI 領域的實力。對中國來說，它可以為其贏得時間，繼續走自己的道路，打造與輝達競爭的競爭對手，並跟上 AI 軟體發展的步伐。

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Futurum 執行長紐曼（Daniel Newman）強調，美中在 AI 晶片上的關係呈現「互依共生」狀態，但目前中國仍更依賴美國技術。

對輝達而言，重新進入中國市場有助於挽回銷售損失、擴大市佔；但對美國政府而言，則是戰略手段之一。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示：「我們希望中國持續使用美國的技術架構，因為他們仍仰賴這些技術。」

輝達能夠在 AI 晶片市場取得主導地位，不僅依賴硬體效能，更仰賴其專屬軟體平台 CUDA 所打造的開發生態系，成為開發者難以割捨的選擇。

Takshashila 研究機構副主任柯塔斯坦（Pranay Kotasthane）也指出，H20 重返中國市場不僅有助中國國產晶片項目獲得喘息空間，也讓美企如輝達得以維持營收、持續投入研發。

他強調：「限制最先進 AI 晶片出口可能合理，但若擴大限制範圍，反而失去戰略意義。」

輝達地位難撼動，中國晶片發展仍在追趕中

目前華為是中國 AI 晶片研發的領軍企業，儘管已有部分硬體投入市場，但在先進 AI 晶片領域仍難以與輝達抗衡。輝達產品重返中國，可能削弱本土新創項目的資金與動能。

DGA-Albright Stonebridge Group 合夥人崔若羅（Paul Triolo）指出，中國雖有意發展自主 AI 技術，但華為等本土軟體環境仍不成熟，開發者多半仍偏好使用輝達晶片與軟體平台。

Global X ETFs 研究總監德賽（Tejas Dessai）表示，中國未來的機會可能來自「推理晶片」市場。當市場對低成本、高效能處理器需求擴大時，中國大型科技公司可望透過定制晶片計畫搶占市場先機。

輝達 H20 遭封殺損失慘重，黃仁勳批評出口限制

今年初，美國政府以國安疑慮為由，禁止輝達 H20 晶片出口至中國。H20 原為符合限制規範而設計的降階版，但仍引發擔憂。

這項政策導致輝達帳上損失達 45 億美元。執行長黃仁勳批評出口限制，不僅對公司不利，更可能促進華為崛起、削弱美國在 AI 領域的領先地位。