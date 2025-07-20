輝達黃仁勳再度出售股票！本週累積套現約5,000萬美元
鉅亨網編譯莊閔棻
根據提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳於週五（18 日）再度出售了 75,000 股公司股票，交易總額約為 1,294 萬美元。
根據《CNBC》報導，這筆交易是黃仁勳於 3 月所採取的定期出售計畫的一部分，該計畫預計將出售最多 600 萬股輝達股票。
根據 SEC 另一份文件，黃仁勳在本週稍早還出售了 225,000 股輝達股票，總價值約 3,700 萬美元，使他本週累計減持股票達 30 萬股，套現約 5,000 萬美元。
在生成式 AI 與大型語言模型（LLM）推動下，全球對 GPU 晶片的需求激增，讓輝達股價持續創新高、市值突破 4 兆美元，躍升為全球最有價值的公司。黃仁勳個人淨資產也因而大幅上升。
除股票操作外，輝達本週也宣布將恢復對中國市場出口 H20 AI 晶片。此舉在美國川普政府暗示可能批准出口許可證後迅速推進，為輝達重新打開中國市場鋪路。
輝達在週二（15 日）的聲明中指出：「美國政府已向我們保證將發放許可證，預計將很快開始出貨。」
黃仁勳則於週三（16 日）在北京的記者會上進一步表示，未來希望能向中國出口比 H20 更先進的 AI 晶片。
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