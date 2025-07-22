鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-22 08:00

‌



美突解禁輝達H20晶片！專家警告：只是緩兵之計 中國必須打贏晶片「攻堅戰」​（圖：Shutterstock）

這位晶片巨頭掌門人盛讚中國在全球供應鏈中的核心地位，稱「中國的供應鏈是一個奇蹟」，並特別指出「中國的開源 AI 是推動全球進步的催化劑」。這一表態正值美國政府批准輝達恢復向中國銷售 H20 晶片的關鍵時刻，為持續三個月的高端晶片出口管制帶來鬆動跡象。

‌



就在黃仁勳登陸前一天，美國商務部正式放行 H20 晶片對華銷售。這款專為中國市場研發、峰值算力僅英偉達旗艦產品 H100 的 15% 的晶片，卻成為中美晶片博弈的最新焦點。回顧這場持續兩年的技術管制拉鋸戰，2023 年 10 月，美國商務部對中國先進計算晶片設下「性能紅線」，將 H100 等熱門產品拒之門外。

今年 4 月，川普政府更將 H20 晶片列入「無限期許可」名單，導致輝達今年前 4 月損失逾 125 億美元，如今政策突然轉向，背後是中美經貿談判的微妙進展，距 8 月 12 日暫緩期截止僅剩三星期，雙方正為新一輪高層會談營造氛圍。

這場晶片解禁背後暗藏多重遊戲。超微半導體的 MI308 晶片同樣在申請解禁，而早在本月初，美國已取消對中國晶片設計軟體 (EDA) 的出口限制，三大國際巨頭新思科技、楷登電子和西門子恢復對華服務。

但分析指出，中國客戶可能因地緣政治風險而轉向本土供應商，黃仁勳坦言美方管制激勵了中國企業自主開發，輝達市佔率已從四年前的 95% 腰斬至 50%。他特別稱讚華為在晶片設計等領域的突破，肯定中國開源 AI 的全球價值。

中美經貿關係正迎來關鍵窗口期。美國財長貝森特上周二 (15 日) 釋放正面訊號，表示談判進展良好，市場無須過度擔憂關稅期限。此前一日，中國商務部副部長李成鋼會見美國商會代表團，強調中美合則兩利，重申高水準對外開放政策。

據悉，美國商務部長盧特尼克計畫 8 月率團訪華，與中方就貿易問題磋商。這種高層互動頻率在年內實屬罕見，折射出雙方穩定經貿關係的共同訴求。

資本市場已提前響應政策暖風。高盛維持對中國「增持」評級，將滬深 300 指數目標點位上調至 4600 點，聯博基金也指出 A 股估值吸引力凸顯，新發基金規模處於歷史低點，景順策略師亦觀察到科技板股漲勢已從 AI 領域擴展至電動車、機器人等賽道。外資普遍認為，若中美達成初步貿易共識，將顯著改善市場風險情緒。

但技術自主仍是中國的核心命題。儘管 H20 晶片解禁帶來短期市場空間，全球晶片競爭格局並未改變，黃仁勳發言恰恰印證了中國產業的崛起態勢，從被全面封鎖到如今迫使國際巨頭調整戰略，中國半導體產業在重壓下走出了一條自主創新之路。這種趨勢在 EDA 領域尤其明顯，儘管國際供應商恢復服務，但中國客戶可能加速轉向本土方案，推動國產替代進程。

目前的中美晶片博弈呈現出「管制 - 反制 - 再平衡」的動態特徵。美國試圖透過精準管制遏制中國技術發展，卻意外加速了中國產業自主創新，中國則在堅持開放合作的同時，不斷提升核心技術能力。這種複雜互動折射出全球科技產業的新常態，科技民族主義與全球化浪潮的碰撞，最終可能催生更具韌性的產業生態。