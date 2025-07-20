鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-20 00:13

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根據《The Information》週六（19 日）報導，美國晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 已告知中國客戶，其 H20 人工智慧（AI）晶片供應量有限。H20 為目前美國允許輝達對中國出口的最高階 AI 晶片。

H20晶片供應中國喊卡？《The Information》：輝達重啟生產面臨障礙。(圖：Shutterstock)

報導引述兩位知情人士指出，美國政府於 4 月下令禁止 H20 晶片出口至中國，使輝達被迫取消原先的客戶訂單，並撤銷在晶片代工大廠台積電 (2330-TW) 的製造產能預約。

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輝達執行長黃仁勳於北京一場媒體活動上表示，台積電已將原定的 H20 生產線轉為供應其他客戶的晶片產品。若從零開始重新製造 H20 晶片，可能需要耗時九個月。

報導指出，輝達目前並未計劃恢復 H20 晶片生產，但沒有引用任何消息來源或提供細節。輝達也拒絕對該報導發表評論。

儘管遭遇禁令與產能問題，黃仁勳近期仍釋出樂觀訊號，表示輝達將加速 H20 晶片供應，並對美國政府核發對中出口許可一事持正面態度，預計相關申請將能順利獲批。

輝達本週正式表示，將恢復向中國銷售 H20 晶片，但依據現行美國出口政策，仍需事前取得授權許可。