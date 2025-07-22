參議院選舉執政聯盟敗選 日本政局何去何從？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-22 05:00

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日本第 27 屆參院選舉爭奪的 125 個席次周一（21 日）全部揭曉，由自民黨和公明黨組成的執政聯盟失去過半數席次，這也是自民黨自 1955 年成立以來，首次在國會眾參兩院都未能取得過半數席次。

日本第27屆參院選舉爭奪的125個席次周一全部揭曉，由自民黨和公明黨組成的執政聯盟失去過半數席次。（圖：Shutterstock）

據《共同社》報導，自民黨從 52 席大減至 39 席，公明黨從 14 席減至 8 席。自公執政聯盟共獲 47 席，加上非改選的 75 席，目前在參議院共佔 122 席，席次未過半。

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國民民主黨從 4 席大幅增至 17 席，參政黨也從 1 席大增至 14 席。

日本首相石破茂周一下午召開記者會，正式表明繼續擔任首相的意願，表示絕不能讓國家政務陷入停滯，希望履行第一大黨的責任。

《日本經濟新聞》指出，自民黨、公明黨的席次大幅減少，凸顯民意對自公政權的失望。執政十個月的石破茂政府，已受到國民嚴厲審判。

據《環球時報》報導，中國國際問題研究院亞太所特聘研究員項昊宇說，這次選舉可能會使日本政局迎來重大轉折點。自民黨自 2012 年重新執政以來，一黨獨大地位已逐漸動搖。從 2024 年 10 月眾議院選舉開始，自民黨的一黨獨大地位就已受到顯著削弱，此次選舉更是宣告了這一格局終結。

項昊宇稱，日本政壇朝野力量更加分散化，政治版圖呈現碎片化，未來政局前景存在諸多不確定性，甚至可能出現類似 1993 年那樣的混亂失序局面。

此外，此次選舉還反映出日本政治生態和思潮右傾保守化加劇的特點，這可能導致未來日本內外政策的不確定性明顯上升，且政治動盪可能長期化。

儘管如此，黑龍江省社會科學院東北亞研究所研究員笪志剛認為，自民黨仍有爭取的空間。在野黨雖然佔 126 席，但自民黨若能爭取到無所屬議員或小黨的支持，達到 5 個席次，就能超過在野黨的席次，從而在國會中佔據多數。