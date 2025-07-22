〈陸股盤後〉路透稱美中幕僚密談川習秋季見面 三大指數衝上今年來新高

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-07-22 16:30

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中國股市三大指數周二（22 日）收盤均衝上今年來新高，兩名知情人士透露，美國總統川普與中國國家主席習近平的幕僚，近期討論雙方領袖可能在今年稍後川普訪問亞洲期間會面的計畫。

路透稱美中幕僚密談川習秋季見面，三大指數衝上今年來新高。（圖：Shutterstock）

滬指周二收盤漲 0.62% 報 3,581.86 點，深證成指漲 0.84% 報 11,099.83 點，創業板指漲 0.61% 報 2,310.86 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.929 兆元。

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工程機械、煤炭、建材、鋼鐵、建築類股強勢拉升，釀酒、農業、房地產族群上揚。

據《路透》周二報導，兩名消息人士表示，川普與習近平的幕僚近期討論雙方領袖可能在今年稍後川普訪問亞洲期間會面的計畫。

雖然會議安排尚未定案，目前雙方的討論包含川普可能於亞太經濟合作會議（APEC）期間經過南韓，或在 10 月 30 日至 11 月 1 日舉行 APEC 會議期間舉行場邊會談。

近幾周來，川普已尋求降低與北京的緊張關係，並暫停先前互徵關稅的貿易戰，這起爭端擾亂了全球貿易與供應鏈。

中國政府也在籌劃 9 月 3 日於北京舉行紀念第二次世界大戰結束 80 周年儀式，據中國駐美大使館發言人上周的發言，中方希望邀請美方人士等國際貴賓出席。

克里姆林宮周一表示，若川普決定出席這場活動，不排除俄羅斯總統普丁與川普在北京會面的可能性。普丁已確認將出席。

中國外交部發言人郭嘉昆周一表示，「國家元首間的外交在中美關係中發揮著無可取代的戰略引領作用」，但他拒絕評論川普與習近平是否見面。

美國財政部長貝森特周一則表示，美中兩國「很快就會舉行會談」。