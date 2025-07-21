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鉅亨速報 - Factset 最新調查：力拓公司(RIO-US)EPS預估下修至6.02元，預估目標價為67.25元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對力拓公司(RIO-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.15元下修至6.02元，其中最高估值7元，最低估值5.48元，預估目標價為67.25元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7(7)7.087.47.94
最低值5.48(5.48)2.742.456.6
平均值6.12(6.16)5.866.127.13
中位數6.02(6.15)5.926.287.1

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值564.45億607.59億591.17億637.11億
最低值493.44億407.66億391.57億563.38億
平均值526.67億532.99億546.17億597.46億
中位數522.92億541.72億559.01億599.90億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS6.0413.037.676.207.12
營業收入446.11億634.95億555.54億540.41億536.81億

詳細資訊請看美股內頁：
力拓公司(RIO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRIO

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