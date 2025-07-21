鉅亨速報 - Factset 最新調查：力拓公司(RIO-US)EPS預估下修至6.02元，預估目標價為67.25元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對力拓公司(RIO-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.15元下修至6.02元，其中最高估值7元，最低估值5.48元，預估目標價為67.25元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7(7)
|7.08
|7.4
|7.94
|最低值
|5.48(5.48)
|2.74
|2.45
|6.6
|平均值
|6.12(6.16)
|5.86
|6.12
|7.13
|中位數
|6.02(6.15)
|5.92
|6.28
|7.1
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|564.45億
|607.59億
|591.17億
|637.11億
|最低值
|493.44億
|407.66億
|391.57億
|563.38億
|平均值
|526.67億
|532.99億
|546.17億
|597.46億
|中位數
|522.92億
|541.72億
|559.01億
|599.90億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|6.04
|13.03
|7.67
|6.20
|7.12
|營業收入
|446.11億
|634.95億
|555.54億
|540.41億
|536.81億
詳細資訊請看美股內頁：
力拓公司(RIO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 退休理財雙引擎：高規格基金×破盤級費率
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 川普鋁關稅衝擊力拓！2025上半年成本飆破3億美元
- 川普的50%銅進口關稅將涵蓋精煉銅！業界呼籲：放過銅廢料！
- 川普宣布對進口銅課50%關稅 8月1日生效
- 美國關稅打擊持續！加拿大考慮向鋁生產商提供財務支援
下一篇