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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：網飛(NFLX-US)EPS預估上修至26.1元，預估目標價為1,390.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共44位分析師，對網飛(NFLX-US)做出2025年EPS預估：中位數由25.71元上修至26.1元，其中最高估值28.1元，最低估值24元，預估目標價為1,390.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值28.1(27.49)35.1842.6454.06
最低值24(24)29.0833.8237.03
平均值26.11(25.67)3238.6944.42
中位數26.1(25.71)31.9638.6642.87

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值456.23億532.47億583.60億647.57億
最低值435.33億488.50億540.32億579.35億
平均值449.07億507.36億562.86億615.14億
中位數450.59億507.66億565.96億616.88億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS6.0811.249.9512.0319.83
營業收入249.96億296.98億316.16億337.23億388.77億

詳細資訊請看美股內頁：
網飛(NFLX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNFLX

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