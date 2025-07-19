鉅亨速報 - Factset 最新調查：網飛(NFLX-US)EPS預估上修至26.1元，預估目標價為1,390.00元
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根據FactSet最新調查，共44位分析師，對網飛(NFLX-US)做出2025年EPS預估：中位數由25.71元上修至26.1元，其中最高估值28.1元，最低估值24元，預估目標價為1,390.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|28.1(27.49)
|35.18
|42.64
|54.06
|最低值
|24(24)
|29.08
|33.82
|37.03
|平均值
|26.11(25.67)
|32
|38.69
|44.42
|中位數
|26.1(25.71)
|31.96
|38.66
|42.87
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|456.23億
|532.47億
|583.60億
|647.57億
|最低值
|435.33億
|488.50億
|540.32億
|579.35億
|平均值
|449.07億
|507.36億
|562.86億
|615.14億
|中位數
|450.59億
|507.66億
|565.96億
|616.88億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|6.08
|11.24
|9.95
|12.03
|19.83
|營業收入
|249.96億
|296.98億
|316.16億
|337.23億
|388.77億
詳細資訊請看美股內頁：
網飛(NFLX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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