鉅亨速報 - Factset 最新調查：希捷科技STX-US的目標價調升至155元，幅度約3.33%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對希捷科技(STX-US)提出目標價估值：中位數由150元上修至155元，調升幅度3.33%。其中最高估值200元，最低估值68元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予希捷科技評價：積極樂觀15位、保持中立8位、保守悲觀1位。
希捷科技今(22日)收盤價為150.735元。近5日股價上漲3.33%，標普指數上漲0.59%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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