冠德去年股利達4.1元創歷年新高 將在8/5除權息交易

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-18 17:12

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上市建商冠德 (2520-TW) 去年稅後純益 55.5 億元創新高，年增 1.32 倍，每股純益 10.25 元，冠德對去年盈餘配發 3.1 元現金股息及 1 元股票股利，合計爲 4.1 元，爲歷年最高的股利配發水準，公司敲定在 8 月 5 日除權息交易。

冠德去年股利達4.1元創歷年新高，將在8月5日除權息交易。(鉅亨網記者張欽發攝)

冠德建設 2025 年第一季營收 47.26 億元，毛利率 24.95%，稅後純益爲 4.39 億元，每股純益爲 0.81 元。

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冠德近年積極布局全台大型複合式開發案，包括捷運、公辦都更等，且除了住宅案外，也看好辦公市場，強化布局商用不動產市場。冠德指出，集團旗下有開發、投資興建、施工營造及零售百貨，擁有綜效，相較其他開發業者有一定的優勢，未來開發評估的腳步不會停止。

冠德 2025 年的推案計畫，預估手中有 6 筆新案，將積極招租或公開銷售，其中台北市民權公辦都更商辦大樓頂級辦公室，採只租不售策略，除冠德建設及環球購物預計 6 月將進駐，設立新企業總部之外，部分樓層將對外招租。

同時，冠德 2025 年預計有 5 筆新案進場，包括萬大線 LG08 中和高中捷運聯開案「冠德心禾匯」、總銷約 16 億元；捷運聯開秀朗橋辦公案、估約 24 億元，台中裕毛屋案 55 億元，及台中捷運綠線 G5 案，總銷約 15.5 億元，及台北市萬華案約 32 億元。