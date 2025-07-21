〈房產〉台北捷運站最貴平均店租在公館 西門、新埔排第二、三名

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-21 14:38

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根據台北捷運公司統計，台北捷運旅運量自通車以來至今年 3 月已突破 140 億人次，沿線站點具備高度交通便利性，吸引大量人潮，也帶動捷運站周邊商業活絡發展。房仲業者根據近一年的實價登錄租賃資料，統計台北捷運沿線各站點周邊 800 公尺內的店面租金，其中以公館站平均單坪店租超過 5000 元居冠。

台北捷運站最貴平均店租在公館 西門、新埔排第二、三名。(鉅亨網記者張欽發攝)

其次，則是西門站與新埔站位居二、三名，且新埔站店租竟已高於忠孝敦化、東門站等北市核心商圈。

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根據近一年的實價登錄租賃資料統計，店租最貴的是捷運「公館站」，平均單坪租金來到 5111 元。永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，位於松山新店線的公館站坐落於公館商圈，除了交通便利外，周邊還有台大與台科大雙學區坐落，不僅僅是本地學生的消費場所，也是不少外籍學生主要的生活和消費區域，替該商圈帶來穩定的人流與需求，使周邊單坪店租居高不下。

至於第二名是捷運「西門站」，平均單坪租金為 4956 元，陳金萍表示，西門站為板南線與松山新店線的交會站，為每日進出站人次排名第二的站點，有著穩定且高密度的人流。而且，西門町為台北市人流密度最高的商圈之一，是許多年輕人和外國觀光客的聚集地，具有穩定且強勁的消費動能，加上該區多為手搖飲、潮牌服飾及街邊美食等店家，極需要人流與曝光，因此也願意負擔較高的店租。

數據顯示，「新埔站」近一年平均單坪租金來到 4811 元，排行第三。陳金萍說明，「新埔站」坐落於板南線與環狀線交會樞紐帶，加上該站為板橋生活圈核心，鄰近學校、夜市、辦公及補習街，生活人口密集，是通勤與在地人生活動線重要的交通節點。此外，新埔站具備「高人流、高消費、高流動率」的優勢，因此也吸引不少店家，如早午餐店、咖啡廳、手搖飲等高周轉率店家進駐，店面效益高。