鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-21 14:00

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歐盟理事會上周通過對俄羅斯第 18 輪制裁方案，當中包括包 2 間中國小型銀行。中國商務部周一 (21 日) 對此表示抗議，並承諾將採取相應措施，維護本國企業的安全。

中歐峰會前夕翻臉？歐盟制裁中國2銀行 北京揚言反擊。(圖:shutterstock)

值得注意的是，第 25 次中歐領導人峰會將於 24 日在北京舉行，歐盟理事會主席柯斯塔和執委會主席范德賴恩將會見中國國家主席習近平和總理李強。此事是否影響中歐領導人峰會，備受關注。

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外媒此前報導，因為中歐關係緊張，中方將原定 24 日至 25 日兩天的會議縮減至 24 日一天。原定第 2 天的議程是歐盟領導人前往安徽省合肥參加商業高峰會。

作為因俄羅斯入侵烏克蘭而對俄羅斯實施的最新一輪制裁的一部分，歐盟上週五對 2 家中國銀行和 5 家中國企業實施了制裁，指稱它們為俄軍工綜合體提供供應，中國綏芬河農村商業銀行和黑河農村商業銀行列入名單。

中國商務部周一發布新聞稿指出，歐盟不顧中方多次交涉和反對，一意孤行，在第 18 輪對俄制裁中繼續將部分中國企業列入清單，並以「莫須有」的罪名制裁兩家中國金融機構。中方對此強烈不滿、堅決反對。

新聞稿稱，中方一貫反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的單邊制裁。歐方做法有違中歐領導人共識精神，對中歐經貿關係和金融合作造成嚴重負面影響。