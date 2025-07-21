鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-07-21 08:52

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日本政壇迎來重大變局，第 27 屆參院選舉周 (20) 日投票結果出爐。所有議席數均已敲定，執政的自民黨和公明黨大敗，在 66 個改選議席大敗，加上 75 個非改選議席後，在參院的議席數未能達到過半數所需的 125 席，在野的立憲民主黨在 22 個改選議席中一席未失，國民民主黨則從改選 4 席大幅增至 17 席，參政黨也從改選 1 席大幅增至 14 席。

石破茂誓言繼續留任！日參議院改選出現黑天鵝事件 對全球影響如何？（圖：Shutterstock）

《共同社》報導，周日選舉結果反映出民眾對高物價對策的批評態度，日相兼自民黨總裁石破茂則明確表示有意繼續任職。不過，繼眾院之後，參院也出現少數派執政黨格局，黨內勢必會出現追究責任的論調。立憲民主黨力爭從改選 22 席有所增加，但表現低迷。國民民主黨從改選 4 席大幅增至 17 席，參政黨也從改選 1 席大幅增至 14 席。

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另據《NHK》報導，執政的自民黨及其長期合作夥伴公明黨在參議院失去了多數席位，這是自 1955 年以來，這個日本歷史悠久政黨的領導人首次在參眾兩院均無多數席位的情況下執政。

這是石破茂去年 10 月就任首相以來第二次在選舉中表現不佳，儘管執政聯盟至少贏得 46 個席位或許足以保住他的職位。周日晚間，當被反覆問及是否打算繼續留任時，他只是簡單地回答：「是的。」

石破茂說：「我仍然肩負著為國家履行多項職責的重任，包括實現工資增速跑贏通膨、GDP 達到兆億日元，以及應對日益緊張的安全環境，雖然選票仍在統計中，但我們似乎在各政黨中獲得了最多的席位。」

作為日本政治風向球，這次選舉結果直接關係石破內閣存亡。根據日本憲法規定，執政聯盟需要至少獲得 50 個席次才能維持參議院多數，但最新民調顯示，自民黨支持率持續低迷，石破內閣支持率已跌至 20.8% 的危險區間，較 30% 的執政警戒線相差甚遠。

值得注意的是，周日大選已是自民黨在去年 10 月眾議院選舉和今年 6 月東京都議會選舉接連失利後，再次遭遇重大挫折。

Resona 資管首席基金經理藤原崇指出，市場正在為「政權更迭」定價，道明銀行亦示警告，若石破茂辭職，日元可能貶破 149.7 的 200 日均線關鍵支撐位。

國際投行紛紛發布風險預警。摩根大通分析認為，即便執政聯盟保住部分席位，石破政府也可能被迫組成少數內閣，這將導致立法效率大幅下降。野村證券更指出，若現政府下台，原定於 8 月 1 日完成的美日貿易談判可能被迫中斷，美國或將對日本進口商品加徵最高 25% 的「對等關稅」。

三大在野黨均主張大幅削減消費稅，極右派政黨甚至提出廢除增值稅的激進方案。法興銀行經濟學家 Jin Kenzaki 警告，雖然這種極端情形發生機率僅約 10%，但若成真將導致日本長期利率在高點持續攀升。