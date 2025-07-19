全球避險基金上半年吸金373億美元 創2015年來最強勁流入
鉅亨網編譯王貞懿
據《路透》周五 (18 日) 報導，HFR 數據顯示，全球避險基金今年上半年吸引 373 億美元資金流入，創 2015 年以來最強勁表現。在川普關稅政策引發的市場動盪下，避險基金重新獲得投資人青睞，資金流入較去年同期的 72 億美元大幅成長。
其中約 300 億美元的新資金流入管理資產超過 50 億美元的大型基金。
在避險基金創下這波紀錄資金流入的同時，該行業上半年平均獲利 3.88%，而標普 500 指數同期上漲 5.5% 並在上半年結束時創下歷史新高。
不過，部分基金收穫雙位數報酬。包含橋水旗艦基金 Pure Alpha 上漲 17%，Rokos Capital Management 漲 12.26%，Caxton Associates 則有 14% 回報。
結合新資金流入和投資收益，避險基金業 6 月底管理資產總額達到 4.74 兆美元。
HFR 總裁 Kenneth J. Heinz 在聲明中表示，預期年底前將有更多資金流入。「機構投資人很可能持續擴大對避險基金的配置，因為這些基金已證明其策略能在 2025 年上半年市場錯位和破壞性週期中，提供強勁且不相關的績效表現。」
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