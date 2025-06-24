鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-24 13:00

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294%！高盛：避險基金槓桿率上周創5年新高 銀行股與能源股成雙引擎（圖：Shutterstock）

根據高盛主要經紀數據，衡量避險基金交易規模的總槓桿率已攀升至約 294%，創 2020 年以來新高，較年初的 271.8% 明顯攀升。

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從區域來看，避險基金上周增加歐洲和亞洲股票的空頭部位，但在北美股票上保持適度多頭。

各產業方面，銀行、保險公司及交易公司等金融類股成為最受青睞的標的，這類公司資產負債表因利率上升而受益，尤其是銀行，這些機構向企業和消費者放貸時的利息收入隨之增加。

市場背景方面，Fed 上周三 (18 日) 宣布按兵不動，並暗示短期不急於降息，這一政策信號與金融股走強形成呼應。

此外，美國銀行業即將迎來 2008 年金融危機後最重大的監管鬆綁。監管機構本周將審議放寬「增強補充槓桿率 (eSLR)」的提案，若通過，華爾街大型金融機構的資本壓力將顯著緩解，進一步提振市場對金融股的信心。

從具體操作看，高盛數據顯示，避險基金在北美和歐洲市場買入金融類股，但在亞洲市場僅略微做空金融股，能源股也被避險基金列為淨多頭部位，顯示投機者對能源市場的樂觀預期。

市場表現方面，全球選股策略今年來報酬率小升至 4% 以上，其中歐洲表現突出，報酬率超過 10%，全球系統性選股策略的報酬率更達近 12%，反映風險資產在當前政策與經濟環境下的韌性。

分析師指出，避險基金此輪加槓桿與調整部位，既反映對利率環境的應對，金融股受益於利差擴大，也隱含對監管放寬與地緣局勢的預判。