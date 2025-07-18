川普8月1日關稅大限將至 歐盟祭四大策略應戰

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-18 20:42

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隨著 8 月 1 日美國總統川普對歐盟商品加徵 30% 關稅的最後期限逼近，歐盟正全力爭取達成貿易協議。據《CNBC》周五 (18 日) 報導，歐盟已制定四大策略因應，包括誠意談判、準備反制措施、與其他受影響國家交換意見，以及強化歐洲競爭力等。

美歐貿易談判持續進行，歐盟力拚8月1日期限前達成協議。(圖:Shutterstock)

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距離川普給出的 8 月 1 日大憲僅剩不到兩周，歐美雙方談判持續進行的同時，歐盟已同步準備反制措施。

白宮新聞秘書萊維特周四表示，歐盟在貿易談判上態度積極，正研究如何「降低長期損害美國勞工和企業的關稅及非關稅壁壘」。她強調川普不會同意延後期限。

波蘭經濟發展暨技術部副部長 Michal Baranowski 周五接受訪問時，詳述歐盟的四大策略：首先是誠意談判；其次準備反制措施，包括針對鋼鐵鋁製品關稅的回應，以及價值 720 億歐元的「對等關稅」方案。

第三是與其他受美國關稅衝擊的國家交換情報，「不是要協調行動，而是掌握各國動向，畢竟大家面臨相似處境」。最後則是提升歐洲競爭力。

汽車關稅成談判籌碼

據《金融時報》報導，歐盟計劃提出汽車關稅互降方案作為談判籌碼。若川普政府將汽車業關稅降至 20% 以下，歐盟將取消對美國汽車出口的 10% 關稅。歐盟執委會對此不予置評。

川普今年對外國汽車及零組件課徵 25% 關稅，歐洲車廠首當其衝。Volvo 汽車周四公布第二季營運利潤大幅下滑，被視為最易受美國關稅波及的歐洲車廠。

雙邊關係利害攸關

Baranowski 強調，歐盟是美國「最重要的經濟夥伴」，雙方在這層關係中「利害與共」。

雙邊貿易投資佔全球商品服務貿易近 30%、GDP 達 43%。去年貿易總值 1.68 兆歐元，相當於每日 46 億歐元交易額。

川普一向批評歐盟貿易關係不公，常以歐盟貿易順差為例。對歐盟而言，美國關稅威脅是一大衝擊，27 個成員國都希望在期限前達成初步協議，避免收到川普的關稅通知書。