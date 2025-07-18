金融時報：只要美國汽車關稅降到低於20% 歐盟就取消美方10%關稅

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-18 09:56

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美歐關稅談判陷入僵局，為了不在 8 月 1 日被美國總統川普強徵關稅，歐盟打算在重點產品汽車上退一步，打算放棄德國車廠提出的「出口抵消進口機制」設想，轉而向美國提出一個更簡單的「關稅對關稅」方案。

只要美國汽車關稅降到低於20%，歐盟就取消美方10%關稅。（圖：Shutterstock）

據英國《金融時報》周四（17 日）報導，根據歐盟談判代表提出的最新提案，如果川普政府將對歐盟汽車關稅降至 20% 以下，歐盟將取消對美國汽車出口的 10% 關稅。

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這是歐盟為與美國政府儘快達成協議所作出的最新努力。

今年 3 月，川普宣布對外國製造的汽車和零件徵收 25% 關稅，接著又提出對幾乎所有貿易夥伴加徵「對等關稅」。在 90 天談判期內，他又威脅從 8 月 1 日起將歐盟現有 10% 的關稅提高至 30%，除非雙方談成新協議。

據《金融時報》報導，兩名知情人士透露，若歐盟將汽車關稅降至零，美方正在考慮將整體汽車關稅降至 17.5%。

歐盟此前的想法是一個出口抵消進口的機制，即美國生產的汽車可以免稅進入歐洲市場，以換取其出口到美國的同樣數量汽車也享受關稅豁免。但這個最初由德國汽車製造商提出的方案，因過於複雜，遭美方拒絕。

汽車行業是德國經濟的支柱，川普關稅將對其帶來沉重打擊。在德國汽車製造商的施壓下，德國總理梅爾茨推動歐盟拿上述方案與川普團隊談判。但這在歐盟內部引發一些不滿，法國、義大利等其他成員國認為，這一機制對他們國家的車廠不利，因為他們在美國沒有設廠。

一位了解談判進展的歐洲官員稱，德國提出的抵消機制不適合所有成員國，川普也不太熱衷。

兩名官員透露，川普更希望有一個簡潔且易於宣布的方案，零關稅顯然比抵消機制更合適。