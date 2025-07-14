特斯拉、Waymo搶攻無人計程車市場　分析師潑冷水：成本被嚴重低估、8年才能損平

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-14 20:39

‌



據《商業內幕》周一 (14 日) 報導，特斯拉 (TSLA-US) 和 Waymo 正競相建立自動駕駛計程車帝國，但滙豐銀行分析師警告，無人計程車市場潛力被「廣泛高估」，面臨停車、充電、清潔等被忽視的額外成本，預估推出後 7-8 年才能達到現金流損益平衡。

特斯拉和Waymo正競相發展無人計程車服務，但分析師警告實際獲利時程可能被高估。(圖:Shutterstock)

報告指出，認為無人計程車會比人類駕駛計程車更有利可圖的想法，是基於錯誤認知，該類型車隊可能需要數年時間才能開始獲利。

‌



隱藏成本拖累獲利時程

雖然無人計程車營運商不必擔心駕駛薪資成本，但卻有一系列被「忽視」的額外費用，包含停車、充電和清潔費等，以及當系統出錯時需要介入的遠端操作員團隊。

「考慮到這些成本後，我們認為無人計程車推出後至少要 7-8 年才能達到現金流損益平衡」，分析師指出，目前市場對無人計程車營收的預測「從過於樂觀到完全不切實際」都有。

特斯拉剛起步 Waymo 持續燒錢中

特斯拉執行長 Elon Musk 曾表示，自家旗下的 Robotaxi 業務將為公司市值增加數兆美元，並在 5 月告訴《CNBC》，特斯拉明年將有 100 萬輛自動駕駛汽車上路，這個承諾他在 2019 年也曾做過，但跳票了。

特斯拉 6 月終於在美國德州奧斯汀推出無人計程車服務試點，而 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Waymo，已在在過去三年提供超過 500 萬次付費乘車服務。

然而，包含 Waymo 所在的部門每年仍虧損數十億美元，分析師估計 Waymo 車輛配備昂貴感測器和光達陣列，每輛成本約 15 萬美元。

特斯拉 Robotaxi 的經濟效益尚不明確，但馬斯克暗示，公司採用攝影機和 AI 技術取代光達，營運成本應該比 Waymo 更低。

不過滙豐分析師認為，特斯拉要擴大自動駕駛叫車服務仍面臨重重挑戰。除了中國和歐洲的監管限制，特斯拉還必須升級路上約 500 萬輛車齡較舊的車輛，因為這些車的硬體無法支援公司最新的 Robotaxi 軟體。