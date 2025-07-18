鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-18 13:30

‌



今年第一季中國乘用車市場數據顯示，電動車巨擘比亞迪 (002594-CN)(01211-HK) 以 91.55 億元 (人民幣，下同) 的單季淨利登頂中國乘用車製造商獲利榜首，20.7% 毛利率也超越特斯拉同期的 16.3%，展現出強勁的市場競爭力。值得注意的是，比亞迪當季研發支出高達 142.23 億元，超過其淨利水準，彰顯出「研發驅動」的發展策略。

91億淨利！比亞迪成中國最賺錢車廠 研發費竟比賺得錢還多 毛利率輾壓特斯拉（圖：Shutterstock）

吉利汽車 (00175-HK) 以 56.72 億元的淨利位居第二，15.78% 的毛利率與特斯拉基本持平。雖然其 33.28 億元的研發投入金額不如比亞迪，但仍維持產業領先水準。

‌



上汽集團 (600104-CN) 則以 30.23 億元淨利排名第三，但 8.13% 的毛利率相對較低，其 38.81 億元（約 5.41 億美元）的研發支出同樣超過淨利。

在二線陣營中，長城、長安、北汽、賽力斯、理想汽車、零跑和小鵬分別位居第四至第十位，其中以賽力斯表現最亮眼，27.62% 的毛利率使其成為首個成功打開中國品牌高端市場的企業，問界 M9 車型的熱銷功不可沒。

理想、零跑、小鵬等新勢力品牌也持續發力，零跑和小鵬已接近由虧轉盈。

分析師指出，中國新能源汽車技術正處於快速發展期，持續的高研發投入成為車廠競爭力的關鍵。

數據顯示，除吉利和北汽外，其他中國車廠的研發支出均超過淨利，尤其是北汽的研發投入規模與其他企業相去甚遠，這引發了市場對其旗下極狐、藍谷等品牌發展前景的擔憂。