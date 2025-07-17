鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-17 16:20

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英國就業市場顯著疲軟，官方數據顯示失業率上升，薪資增長放緩。勞動市場的持續走弱，加上英國國內經濟活動依然低迷，且 4 月和 5 月的 GDP 均呈現萎縮，使得英國央行下月降息的可能性大增。

英國就業市場顯著疲軟 央行8月降息機率大增(圖:shutterstock)

英國國家統計局 (ONS) 周四 (17 日) 公布，截至 5 月的 3 個月內，失業率從 4 月的 4.6% 攀升至 4.7%，創下 4 年來新高。儘管 ONS 提醒，由於數據收集問題，此數字需謹慎看待。這項數據也比經濟學家預期的 4.6% 更差。

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同期，年度薪資 (不含獎金) 增長率放緩至 5%，是近 3 年來最低。雖然這一數字略高於經濟學家預測的 4.9%，但仍較 4 月的 5.3% 有所下降，且為 2022 年 6 月以來最弱增幅。

不過，ONS 經濟統計主任 Liz McKeown 表示，薪資增長在歷史上仍相對強勁，並且在考慮通膨後，實質薪資仍增長 1.8%。

職位空缺也持續減少。在 4 月至 6 月期間，職位空缺數下降了 56,000 個，總數降至 727,000 個，這已是連續 3 年下降，並創下十年來的最低點 (不含疫情期間的急劇暴跌)。ONS 補充說，調查數據顯示，部分企業可能不再招聘新員工或替補離職員工。

英國央行總裁貝利 (Andrew Bailey) 曾暗示，若就業市場放緩，可能會考慮更大程度的降息。

KPMG 英國首席經濟學家 Yael Selfin 表示，薪資增長放緩「為 8 月降息敞開大門」。貨幣政策委員會 (MPC) 也可能希望透過寬鬆政策提供支持，以防止勞動市場進一步惡化。