韓國最高法院終審 認定三星掌門人李在鎔無罪

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-17 11:21

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韓國三星電子會長李在鎔涉嫌不當合併與會計造假案終審宣判，韓國最高法院周四（17 日）表示，支持兩項下級法院判定，維持李在鎔無罪判決。

韓國最高法院認定三星掌門人李在鎔無罪。（圖：Shutterstock）

據《韓聯社》報導，韓國最高法院大法院審判第三庭周四作出上述判決，前三星集團未來戰略室室長崔志成等與李在鎔一同被起訴 13 人也全部被判無罪。

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李在鎔和三星集團多名高層涉嫌在集團旗下第一毛織和三星物產兩家企業合併過程中哄抬第一毛織股價、壓低三星物產股價，幫助李在鎔以最低費用繼承經營權，並強化他在三星集團內的影響力。

韓國檢方 2020 年 9 月提起訴訟，之後檢方還以涉嫌擅自改變三星生物製劑 2015 年會計處理標準，將公司市值誇大虛增 4.5 兆韓元為由，起訴李在鎔等三星高層。

韓國檢方指控李在鎔涉嫌違反《資本市場法》和瀆職，並提請法院判處李在鎔有期徒刑 5 年，罰金 5 億韓元。

首爾中央地方法院去年 2 月就此案做出一審判決，認定三星集團旗下兩家公司合併目的並不僅限於強化李在鎔在集團內的影響力，從總體上看，無法將其視為不當行為，且沒有證據可證明此舉給股東造成損失，該案所有指控均無確鑿證據，因而認定李在鎔等人無罪。檢方不服判決，提起抗訴。

今年 2 月，韓國首爾高等法院就此案進行二審宣判，維持一審判決，認定李在鎔無罪。