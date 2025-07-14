歐盟四大國過半受訪者 支持英國重新入歐

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-14 13:18

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據英國《衛報》周日（13 日）報導，市場研究公司 YouGov 的民調結果顯示，歐盟四大成員國多數受訪者支持英國重新加入，但反對其保留此前享有的權利。

歐盟四大國過半受訪者支持英國重新入歐。（圖：Shutterstock）

YouGov 對英國等六個西歐國家進行的調查顯示，絕大多數英國選民現在支持英國重返歐盟，但前提是英國可以保留先前享有的權利。

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上述結果反映了民意僵局。儘管英歐釋出進一步加強關係的信號，但現階段英國重返歐盟的可能性微乎其微。

調查結果顯示，在歐盟四大成員國（法國、德國、義大利和西班牙）中，至少有一半受訪者支持英國重新加入：義大利（51%）、法國（53%）、西班牙（60%）、德國（63%）。

在這四個歐盟大國中，僅約五分之一受訪者認為應允許英國以這些條件重返歐盟，其中義大利和法國為 19%，西班牙為 21%，德國為 22%。58%～62% 受訪者認為英國必須接受歐盟所有核心政策。

在英國，當單獨被問及是否支持重新加入歐盟時，54% 受訪英國人表示支持，但如果英國重返意味著放棄先前權利，支持率降至 36%。

這項民調於 6 月 12 日至 27 日進行，樣本覆蓋英國和德國各 2,000 餘名成年人，丹麥、法國、義大利及西班牙各 1,000 餘名成年人。

2016 年 6 月 24 日，英國脫歐公投計票結果出爐，脫歐陣營以 51.9% 對 48.1% 贏得此次歷史性投票，超過 1,741 萬英國民眾選擇脫歐。

在這場公投中，英國被撕裂成了對立兩方，確信留歐更好的陣營，強調經濟、安全和繁榮，聲稱脫歐將對英國經濟造成毀滅性打擊。脫歐陣營則力圖收回權力，嚴格管控邊界，大打移民牌。

英歐經過曠日持久的脫歐談判後，英國於 2020 年 1 月 31 日正式脫歐，當年年底結束脫歐過渡期。