鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-16 15:30

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英國 6 月份年度通膨率意外升至 3.6%，高於 5 月份的 3.4%。此數據出乎市場預期，因城市經濟學家曾預測通膨率將維持在 3.4%。

英國通膨意外攀升至3.6% 燃料與食品價格為主因(圖:shutterstock)

英國國家統計局 (ONS) 指出，消費者物價指數 (CPI) 已創 1 年多來新高，剔除波動較大的食物和能源成本後的核心通膨率亦從 3.5% 升至 3.7%。

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此次通膨上漲主要歸因於燃油價格和食物價格。ONS 代理首席經濟學家 Richard Heys 表示，燃油價格僅小幅下跌，與去年同期的大幅下降形成對比，導致年度通膨率上升。食物通膨已連續第 3 個月增長，達到去年 2 月以來最高，但仍遠低於 2023 年初的峰值。

通膨的意外升高，使得工黨政府面臨經濟管理挑戰，特別是在經歷兩個月負增長且稅收增加的猜測不斷之際。財政大臣里夫斯 (Rachel Reeves) 表示，她「決心」為民眾增加收入，以應對生活成本壓力。

這也讓英國央行 (BoE) 處於兩難境地。儘管 BoE 今年已兩次降息，將基準利率從 4.75% 降至 4.25%，但最新的通膨數據使得進一步降息的決策複雜化。

專家意見分歧，MoneyFarm 投資長 Richard Flax 指出，持續的服務業通膨和強勁的薪資增長不支持過早寬鬆政策，但經濟增長疲軟和勞動力市場趨緩則提供了降息的理由。