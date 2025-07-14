鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-07-14 18:32

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英國勞動市場正面臨 AI 技術快速發展帶來的顯著衝擊，根據麥肯錫最新研究，面對成長乏力和高借貸利率的雙重壓力，英國企業正透過削減招聘規模來應對成本壓力，而 AI 技術的推廣進一步加劇這一趨勢，導致勞動力市場放緩跡象愈發明顯。

AI搶飯碗！麥肯錫示警：AI讓英國招聘量暴跌31% 白領首當其衝（圖：Shutterstock）

數據顯示，在 5 月為止的一季裡，英國線上招募職缺總數較 2022 年同期下降 31%，呈現全面萎縮態勢，其中，科技、金融等預期受 AI 影響較大的白領招聘降幅尤為突出，達到 38%，幾乎是從事業務轉型較慢的其他領域降幅的兩倍。

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麥肯錫高級顧問 Tera Allas 說：「儘管技術成熟後的生產力提升存在不確定性，但企業已開始基於對技術潛力的預期調整人力資源策略，暫停部分崗位招聘成為普遍選擇。」

這種調整在多個領域顯現出結構性特徵。根據麥肯錫分析，那些工作任務中至少 30% 可被 AI 取代的崗位，招募空缺減幅特別地大。過去三年，程式設計師、管理顧問、平面設計師等職位的需求量驟降逾 50%。

值得注意的是，這種萎縮幅度並非完全由行業困境導致，即便在專業服務和資訊科技等維持成長的領域，企業仍在縮減招募規模。

求職平台 Indeed 的監測數據可供佐證，數學相關職位 (主要涵蓋數據科學和分析職位) 的職缺要求中，提及 AI 的比例雖最高，但與疫情前相比已下降近 50%，而房地產、教育等幾乎不涉及 AI 應用的領域，職缺數量反而有所增長。

AI 對就業市場的衝擊呈現明顯的職位分層特徵。根據 Adzuna 平台統計，自 2022 年底 ChatGPT 發布以來，包括學徒制、實習職位及無學位要求的初級職位招聘量銳減近三分之一。這些通常由年輕求職者競爭的入門級職位，正成為技術替代的重災區。

Adzuna 數據科學主管 James Neave 說：「AI 的快速普及給本就承受新冠疫情後續影響、通膨壓力及經濟逆風的年輕求職者增添新的負擔。」

當前情勢凸顯技術變革與勞動市場轉型的複雜互動。英相施凱爾近期召開內閣會議探討如何利用 AI 優化政府服務，凸顯政府層級對科技紅利的期待。

然而，短期內，加稅政策導致的零售、旅館等產業裁員潮，以及經濟成長停滯已讓傳統就業市場承壓。

根據畢馬威與英國招聘與就業聯合會的月度報告，英國企業 6 月招聘量以近兩年來最快速度下滑，顯示就業情況進一步惡化。

這場由技術驅動的就業結構調整正在改寫職涯發展路徑。麥肯錫報告指出，企業暫停招募的決策不僅基於當前成本考量，也反映出對技術替代效應的長期預判。隨著 AI 在文件處理、會議總結等領域的應用深化，相關職位的需求萎縮已成趨勢。

與此同時，涉及 AI 開發與應用的數學相關職位雖在技術層面保持需求，但招募活躍度較疫情前顯著降溫，暗示產業對人才需求的結構性轉變。