鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-11 20:00

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英國經濟在 5 月出乎意料地萎縮了 0.1%，這是連續第二個月的收縮，對首相施凱爾 (Keir Starmer) 和財政大臣里夫斯 (Rachel Reeves) 造成打擊。分析師原預測 GDP 將成長 0.1%，但實際卻下降了 0.1%。4 月份 GDP 已下降 0.3%。

英國經濟意外萎縮0.1% 對首相施凱爾造成打擊(圖:shutterstock)

英國國家統計局指出，經濟下滑主要受製造業和建築業急劇下降拖累。數據顯示，建築、石油和天然氣開採、汽車製造以及製藥業的衰退，抵銷了英國主要服務業的回升。企業因較高稅負和川普關稅戰帶來的不確定性而削減投資，並取消了招聘計畫。

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儘管今年第一季英國經濟曾以 0.7% 的速度快速成長，超越 G7 中的其他國家，但其中很大一部分是由於出口商趕在美國總統川普的 4 月 2 日關稅生效前提前出口，以及房地產市場在印花稅臨時減免到期前出現榮景所致。經濟學家指出，4 月和 5 月的下滑，部分反映了這些活動的提前。

財政大臣里夫斯承認最新的數據令人失望，並表示她決心刺激經濟成長。然而，工黨近期在削減福利支付和冬季燃油補貼上的政策轉彎，增加了秋季預算中大幅增稅的壓力。

分析師和商界領袖警告，增稅恐將削弱家庭和企業信心，進而抑制經濟成長。

英國經濟在第二季面臨萎縮的風險。獨立的預算責任辦公室 (Office for Budget Responsibility) 預測，2025 年 GDP 成長率為 1%，但將在秋季預算前重新評估此預測。

市場普遍預期，在經濟前景擔憂日益加劇的情況下，英國央行貨幣政策委員會將在 8 月會議上，把利率從目前的 4.25% 下調。