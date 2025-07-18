鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-18 06:00

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渣打集團 (02888-HK) 日前宣布，向機構客戶推出全面整合的數位資產交易服務，其英國分行已上線比特幣及以太幣現貨交易，並打算在短期內推出無本金交割遠期交易，渣打也因此成為全球第一家為機構客戶，包括企業、投資者和資產管理公司等提供可交割的加密資產現貨交易的系統重要性銀行。

顛覆傳統金融！渣打率先上線機構級比特幣交易 國際金融巨頭積極布局加密資產（圖：Shutterstock）

繼託管服務推出後，渣打在數位資產領域再次邁出關鍵步伐。據了解，渣打此次推出的數位資產交易服務與其現有平台高度整合，機構客戶可以透過熟悉的外匯介面交易數位資產，並結算到他們選擇的託管銀行，包括渣打銀行的安全數位資產託管解決方案。

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渣打集團行政總裁溫拓思說：「數位資產是金融服務演進的基礎要素。它們對於推動行業創新、提高包容性和促進增長至關重要。隨著客戶需求日益增長，我們希望為他們提供安全、高效地進行交易和管理數位資產的途徑，同時符合監管要求。」

渣打此次推出的數位資產交易服務，將在受監管的銀行業務框架內運作。渣打透過其企業、投資銀行以及旗下 Zodia Custody 和 Zodia Markets 提供數位資產託管和交易服務，透過旗下 Libeara 提供數位資產代幣化服務。

博通諮詢首席分析師王蓬博周四 (17 日) 說：「渣打推出面向機構客戶的數位資產交易服務，核心驅動是機構對加密資產的配置需求上升，以及搶佔合規框架下的先發優勢。」

他並指出，作為系統重要性銀行，渣打此舉既響應了市場跨境需求，也試圖透過加密資產業務跨境資產強化金融資產。這可能促使更多國際巨頭加快評估佈局，但短期大規模跟進有限，畢竟加密資產的高波動和監管不確定性仍存，多數機構將保持謹慎。

在加密貨幣熱潮之下，多家國際金融巨頭透露了在這一領域的佈局計劃，例如比利時最大銀行 KBC 擬於今年秋季在其投資平台 Bolero 上啟動加密貨幣交易，用戶可透過此平台交易比特幣和以太幣，這是比利時大型銀行的首次嘗試。KBC 預計將在今年秋季之前獲得監管機構對其作為加密資產相關服務提供者的認可。

摩根大通上月也宣布，打算在 Coinbase 的公共區塊鏈 Base 上推出名為 JPMD 的存款代幣，並向美國專利商標局 (USPTO) 提交「JPMD」商標申請，涵蓋數位資產交易、支付、託管等多項服務。JPMD 僅限於摩根大通的機構客戶使用，與許多面向大眾的穩定幣不同。

花旗執行長 Jane Fraser 近日在財報電話會議上也指出，花旗可能會發行自己的穩定幣，以促進數位支付。

美國銀行執行長 Brian Moynihan 近日亦說，正在籌備推出穩定幣，投資人可期待。

在穩定幣備受矚目的背景下，香港在穩定幣監管領域邁出關鍵一步。今年 5 月，香港立法會通過《穩定幣條例》（以下簡稱《條例》），為穩定幣發行人設立發牌制度，並將在 8 月 1 日生效，標誌著全球首個針對法幣穩定幣的全面監管法規誕生。