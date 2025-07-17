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「AI淘金熱」持續發燒 美國創投資金逾七成湧向AI新創

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導


最新數據顯示，2025 年第一季美國創投公司共募集了 800 億美元的資金。這不僅是自 2022 年第一季以來的最高總額，也比 2024 年第一季的投資金額翻了一倍多。

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「AI淘金熱」持續發燒 美國創投資金逾七成湧向AI新創

不過，這項亮眼的成績主要歸功於 OpenAI 在 3 月 31 日宣布的一項破紀錄的 400 億美元融資。若不計入這筆巨額投資，當季的創投總額將幾乎減半。


同時，人工智慧 (AI) 相關的新創公司在美國創投界吸引了愈來愈多的資金。投資者們都渴望能盡早參與這場「人工智慧淘金熱」。

(來源:statista.com)
(來源: statista.com)

根據 EY 分析 Crunchbase 的數據顯示，AI 相關投資在 2025 年第一季占美國創投總資金的 71%，顯著高於 2024 年的 45% 和前一年的 26%。該季前十大投資案中，有六項是 AI 相關投資，其中就包括 OpenAI 的交易。

雖然目前仍有許多資金投入於 AI 基礎建設，例如開發和訓練 AI 模型及建立必要基礎設施，但 EY 指出，投資者正逐漸將焦點轉向應用層面，視其為 AI 價值鏈的下一步。

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創投AI人工智慧openAI融資

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