鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-07-17 10:52

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白宮政策急轉變，美對中 AI 晶片解禁，川普預計 7/23 將發表 AI 演說，進一步揭櫫發展 AI 的優先政策，有意砸 700 億美元邀請多家企業強化投資美國 AI 及能源產業，法人預估，川普 AI 大建設出台，一方面維持美國對中國 AI 競賽優勢，另一方面確保美國有充足電力可供應 AI 資料中心的運作，預料建立新資料中心、擴建發電設施、升級電網基建設施以及 AI 培訓等，將作為下半年川普政策的新核心。

川普700億美元AI大建設出台 AI、能源ETF下半年喜迎「新國安紅利」(圖：shutterstock)

市場分析師認為，川普最新 AI 大建設計劃上路，美國未來數年產業發展重心，將重新聚焦在 AI 與能源兩大核心。其中，研調機構看好 AI 人形機器人發展，從 2025 下半年起，有望從概念走向商用落地，成為下一階段美國 AI 競逐的制高點。

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AI 應用領域從工業逐漸涉及服務業等場景後，新光美國電力基建 (009805-TW)ETF 經理人劉恆誌表示，美國 AI 發展的下一步，就是美國電力需求暴增與供電來源穩定性，預料被川普點名的擴建發電設施、升級電網基建設施等項目，下半年有望大啖美國新「國家安全」紅利商機，對電力類股構成直接利多，吸引資金回流能源 ETF 淘金。

根據 CMoney 統計至 7/15 止，以科技股為主的那斯達克指數，自 4/8 低點至成急彈 35.43%，頻頻刷新歷史新高；同樣投資美國電力基建類股為主的「NYSE FactSet 美國電力基建息收指數」，同期間也大漲 31.37%，漲幅也不輸那指，激勵 AI、電力兩類 ETF 績效翻紅。