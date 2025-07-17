川普700億美元AI大建設出台 AI、能源ETF下半年喜迎「新國安紅利」
鉅亨網記者陳于晴 台北
白宮政策急轉變，美對中 AI 晶片解禁，川普預計 7/23 將發表 AI 演說，進一步揭櫫發展 AI 的優先政策，有意砸 700 億美元邀請多家企業強化投資美國 AI 及能源產業，法人預估，川普 AI 大建設出台，一方面維持美國對中國 AI 競賽優勢，另一方面確保美國有充足電力可供應 AI 資料中心的運作，預料建立新資料中心、擴建發電設施、升級電網基建設施以及 AI 培訓等，將作為下半年川普政策的新核心。
市場分析師認為，川普最新 AI 大建設計劃上路，美國未來數年產業發展重心，將重新聚焦在 AI 與能源兩大核心。其中，研調機構看好 AI 人形機器人發展，從 2025 下半年起，有望從概念走向商用落地，成為下一階段美國 AI 競逐的制高點。
AI 應用領域從工業逐漸涉及服務業等場景後，新光美國電力基建 (009805-TW)ETF 經理人劉恆誌表示，美國 AI 發展的下一步，就是美國電力需求暴增與供電來源穩定性，預料被川普點名的擴建發電設施、升級電網基建設施等項目，下半年有望大啖美國新「國家安全」紅利商機，對電力類股構成直接利多，吸引資金回流能源 ETF 淘金。
根據 CMoney 統計至 7/15 止，以科技股為主的那斯達克指數，自 4/8 低點至成急彈 35.43%，頻頻刷新歷史新高；同樣投資美國電力基建類股為主的「NYSE FactSet 美國電力基建息收指數」，同期間也大漲 31.37%，漲幅也不輸那指，激勵 AI、電力兩類 ETF 績效翻紅。
電力能源 ETF 方面，近 1 周 009805 上漲 2.01% 表現最高，7/15 股價更衝上最高 10.68 元，再創掛牌來新高；AI 概念 ETF 方面，則以元大全球 AI(00762-TW) 單週上漲 3.19% 表現突出。
儘管今年以來，美元兌主要貨幣貶值近 10%，成為市場最擁擠的做空標的，加上川普有意提早撤換聯準會主席鮑爾，加深投資人看空美國情緒不斷升溫，但從最新資金流向統計顯示，市場實際資金仍集中在 AI、科技相關類股，帶動美股那斯達克、費城半導體指數已展開一波多頭新攻勢，同一期間，另有資金轉向配置美國電力能源等基建類股，帶動電力相關指數不斷上揚。
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