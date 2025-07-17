鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-17 12:39

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特斯拉 (TSLA-US) 正準備在中國推出一款更長、六人座設計的 Model Y 運動型多用途車（SUV）版本。由於當地車廠推出更新穎的車款，特斯拉在中國市場的市占率近來有所下滑。

特斯拉發布六人座「Model Y L」 秋季中國上市 。(圖取自特斯拉微博)

根據中國工信部網站上的資料，這款特斯拉暢銷車型的新變體將比現行 Model Y 長約 15 公分（5.9 英吋），電池供應商為 LG 新能源。

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特斯拉已在中國社群媒體平台微博上確認這款新車即將上市，並分享了兩張 SUV 圖片，配文寫道：「Model Y L，秋天見！」

週三在紐約交易時段，特斯拉股價上漲了 3.5%。

雖然特斯拉剛結束其上海工廠連續 8 個月出貨量下滑的局面，但在 6 月的電動車銷量增長方面，仍落後於整體產業的成長趨勢。以比亞迪為首的中國競爭對手推出了多樣化且具價格競爭力的先進電動車型，而智慧手機巨頭小米公司也正面對特斯拉產品發起挑戰。