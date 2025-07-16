鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-16 15:00

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黃金價格儘管周二 (15 日) 收盤走弱，周三亞洲盤中仍吸引了逢低買盤，部分原因在於美國總統川普發布一系列與關稅相關的聲明，表明市場對潛在全球貿易戰影響的擔憂仍然存在，為避險資產提供支持。

貿易關稅提供避險支撐 金價上漲 但在區間徘徊

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川普最新宣布與印尼達成協議，將對印尼徵收 19% 的關稅後，金價一度逼近每盎司 3340 美元。川普也表示，最快可能在本月底對藥品徵收關稅，而對半導體的關稅也即將到來。同時，美國還會對巴西的「不公平」貿易行為展開調查。

另一方面，美國勞工統計局周二公布的數據顯示，6 月消費者物價指數 (CPI) 月增 0.3%，年增率加速至 2.7%；核心 CPI 年增率也從前一個月的 2.8% 上升至 2.9%。強勁的通膨數據，強化了市場對聯準會將在更長時間內維持高利率的預期。

波士頓聯準銀行總裁 Susan Collins 和達拉斯聯準銀行總裁 Lorie Logan 均表示，目前設定貨幣政策充滿挑戰，且基礎情境預計需要維持緊縮政策一段時間以降低通膨，並指出關稅可能在 2025 年下半年推高通膨。

聯準會降息預期的減弱，提振了美元匯率至 6 月 23 日以來最高，進而對不孳息的黃金構成壓力。