川普關稅重擊全球市場！大摩高盛瑞銀齊聲唱多：美關稅最終稅率恐讓金價再漲20%
鉅亨網編譯陳韋廷
全球經濟不確定性加劇的背景下，黃金作為避險資產的吸引力正持續增強，而在美國總統川普近期宣布對歐盟及其他主要貿易夥伴加徵關稅後，摩根士丹利 (下稱大摩)、高盛和瑞銀三大國際投行最新發布的報告均將黃金列為當前最具投資價值的資產之一。
大摩分析師在最新金屬市場報告中指出，美元走軟趨勢將為大宗商品市場創造有利條件，而美國通膨率若進一步攀升，勢必將推動資金流入貴金屬領域。值得注意的是，亞洲主要經濟體的刺激政策可能成為支撐金價的意外利多因素。
但大摩也警告，隨著金屬囤積效應逐漸減弱，美國加徵關稅措施恐對金屬市場構成上行風險。有鑑於此，大摩特別看好黃金、白銀及 COMEX 期銅的投資價值，並預期今年第四季金價將攀升至每盎司 3800 美元，並將今年第三季至明年首季金價預期分別設定在 3500 美元、3800 美元及 3500 美元區間。
不過，大摩還強調，美國最終關稅水準、232 條款調查結果及亞洲經濟體刺激政策走向等不確定因素仍可能影響市場趨勢。
高盛則維持其金價預測，認為今年底前金價將達到每盎司 3700 美元，2026 年中期可能升至 4000 美元高點。該投行特別指出，央行購金和 ETF 資金流入正成為支撐金價的關鍵支柱。
數據顯示，今年 5 月倫敦場外交易市場央行購金量達 31 噸，遠高於 2022 年以前月均 17 噸的水準。儘管今年迄今央行購金 77 噸略低於 80 噸的預期值，但強勁的表外購金需求仍為金價提供堅強支撐力道。
瑞銀雖然認為白宮關稅升級只是談判策略，最終稅率可能回落至 15% 左右，但仍建議客戶配置黃金以避險政策風險。
根據瑞銀預估，美國實質關稅稅率將穩定在較低水平，這可能支撐美股持續上漲，但瑞銀也承認，在 8 月 1 日貿易談判最後期限前，市場不確定性將持續存在。
三大投行的分析報告顯示，在全球貿易摩擦加劇和經濟前景不明朗的背景下，黃金作為傳統避險資產的地位正得到進一步強化，這種趨勢可能在短期內持續影響全球投資格局。
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