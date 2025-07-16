鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-16 12:20

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川普關稅重擊全球市場！大摩高盛瑞銀齊聲唱多：美關稅最終稅率恐讓金價再漲20%（圖：Shutterstock）

大摩分析師在最新金屬市場報告中指出，美元走軟趨勢將為大宗商品市場創造有利條件，而美國通膨率若進一步攀升，勢必將推動資金流入貴金屬領域。值得注意的是，亞洲主要經濟體的刺激政策可能成為支撐金價的意外利多因素。

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但大摩也警告，隨著金屬囤積效應逐漸減弱，美國加徵關稅措施恐對金屬市場構成上行風險。有鑑於此，大摩特別看好黃金、白銀及 COMEX 期銅的投資價值，並預期今年第四季金價將攀升至每盎司 3800 美元，並將今年第三季至明年首季金價預期分別設定在 3500 美元、3800 美元及 3500 美元區間。

不過，大摩還強調，美國最終關稅水準、232 條款調查結果及亞洲經濟體刺激政策走向等不確定因素仍可能影響市場趨勢。

高盛則維持其金價預測，認為今年底前金價將達到每盎司 3700 美元，2026 年中期可能升至 4000 美元高點。該投行特別指出，央行購金和 ETF 資金流入正成為支撐金價的關鍵支柱。

數據顯示，今年 5 月倫敦場外交易市場央行購金量達 31 噸，遠高於 2022 年以前月均 17 噸的水準。儘管今年迄今央行購金 77 噸略低於 80 噸的預期值，但強勁的表外購金需求仍為金價提供堅強支撐力道。