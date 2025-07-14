鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-14 07:10

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國際金價仍在震盪上行中，上周五 (11 日) 短線拉升，收在每盎司 3370 美元，單日漲幅達 1.34%，且上周 COMEX 黃金期貨價格呈連三漲表現，在每盎司 3300 美元附近維持高檔震盪態勢。分析師指出，市場不確定性溢價再度回升，避險資金持續湧入黃金市場，但川普關稅政策的反覆衝擊使得市場預期不斷被消化，導致金價呈現震盪走勢。

川普關稅擾動再起！國際金價多空大戰白熱化 激烈震盪背後原因曝光（圖：Shutterstock）

針對近期國際金價陷入高檔震盪的情況，花旗在最新報告中提示短期波動風險。報告認為，市場對聯準會 (Fed) 降息預期已提前反映在金價中，甚至存在過度反應的可能性。隨著降息預期逐步兌現，黃金價格上漲的動力可能減弱，今年第三季金價料將在 3100 至 3500 美元區間波動。

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報告中指出，從資金流向看，多空雙方賽局激烈。美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，在上周二 (1 日) 為止的一周，投機者持有的 COMEX 黃金淨多頭頭寸增加 6213 手至 136697 手，創 11 周新高，但到了 7 月 8 日當周，投機客減持淨多頭部位 1855 手，至 1348422 手。這種持倉量的微妙變化反映出市場多空力量的持續拉鋸。

實際上，今年上半年關稅風險推動金價屢創新高，倫敦金價一度突破 3500 美元，年內最高漲幅約 28%。目前黃金在經歷投機資金炒作後，已步入區間震盪階段，第二季以來整體維持盤整狀態。

金雅福黃金研究院技術分析師指出，紐約期金價格在衝高至前高 3500 美元附近後回檔，但在 60 日均線處獲得支撐反彈，短期內延續震盪調整走勢。只要價格未有效跌破 3200 美元，黃金仍處於震盪上漲的大趨勢中。

中信建投期貨貴金屬分析師王彥青表示，前期黃金市場已部分消化貿易摩擦的影響，政策擾動逐漸減弱。不過貿易政策的不確定性仍然存在，市場整體風險偏好降低。值得注意的是，全球央行購金趨勢仍在持續。中國央行截至 6 月底的黃金儲備規模達 7390 萬盎司，較 5 月底增加 7 萬盎司，連續第 8 個月增持。

瑞銀 (UBS) 近期針對央行儲備管理人的調查顯示，儲備資產多元化仍是全球央行的基準策略，在未來一年內，超過三成的受訪者打算增持黃金，且沒有央行打算削減黃金儲備。

從機構配置角度來看，「黃金 +」產品成為市場熱點。世界黃金協會 (WGC) 統計顯示，公募基金、銀行理財等機構紛紛加碼此類產品，其黃金配置比例普遍在 5%-10% 之間，部分產品甚至達到 30%。除「黃金 +」產品擴充外，機構投資人對黃金的直接投資也持續成長。配置黃金 ETF 的組合型基金 (FOF) 產品數量近 4 年維持翻倍態勢，截至今年上半年，持有黃金的 FOF 基金數量達 234 檔，超過 2024 年全年的 192 檔，較 2021 年的 20 檔更成長逾 10 倍。

世界黃金協會中國區執行長王立新指出，雖然過去兩年金價漲幅超過多數主流金融資產，但散戶真的有因此賺錢的比例有限。他強調，黃金年化報酬率約 10%，在過去 10 年和 5 年維度均跑贏多數主流資產，但投資心理和行為的穩定性成為最大挑戰。

此外，美國國債規模在 2020-2024 年間增加 13 兆美元，增幅達 56%，全球投資人對美元資產信心下降，進一步凸顯黃金的避險功能。