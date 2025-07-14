關稅威脅與央行增持 黃金價格因避險需求走高
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
黃金價格周一 (14 日) 亞洲早盤持續走高，一度升破 3370 美元後漲勢縮減。
市場對傳統避險資產的需求激增，主要原因在於美國總統川普宣布對歐盟及墨西哥商品加徵 30% 關稅，並計畫對加拿大課徵 35% 關稅，同時對其他貿易夥伴提出 15%-20% 的廣泛關稅威脅，甚至對銅進口加徵 50% 關稅。此舉擴大了全球貿易戰的範圍，促使投資者尋求黃金等避險資產，以規避潛在風險。
新加坡時間上午 7:13，現貨黃金上漲 0.5%，至每盎司 3,372.75 美元，截至下午約 13:33，價格回落至約 3356 美元。
黃金被廣泛視為動盪時期的安全港，因其不依賴於任何特定的發行者或政府，能有效對抗通膨與貨幣貶值。除了貿易緊張，中東地區持續的地緣政治衝突，例如加薩的戰事，也成為推升金價的重要因素。
此外，全球各國中央銀行也持續大量增持黃金儲備以分散資產、提升經濟與貨幣的感知強度，其中來自中國、印度、土耳其等新興經濟體的央行更是主要買家。根據世界黃金協會的數據，2022 年中央銀行增持了 1136 噸黃金，價值約 700 億美元，創下有記錄以來的最高年度購買量。
然而，美國聯準會的謹慎立場，可能限制黃金上漲的空間。聯準會普遍預計將維持利率不變，以觀察新關稅對物價壓力的影響，這可能使官員們更難以支持總統所期待的降息。此外，黃金價格與美元及風險資產呈現負相關。當美元走弱時，黃金價格通常會上漲，而風險較高市場的拋售則有利於貴金屬。
儘管存在這些影響因素，黃金在今年以來已上漲超過四分之一，並在今年 4 月創下每盎司逾 3500 美元的歷史新高。
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