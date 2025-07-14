鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-14 13:50

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黃金價格周一 (14 日) 亞洲早盤持續走高，一度升破 3370 美元後漲勢縮減。

關稅威脅與央行增持 黃金價格因避險需求走高(圖:shutterstock)

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新加坡時間上午 7:13，現貨黃金上漲 0.5%，至每盎司 3,372.75 美元，截至下午約 13:33，價格回落至約 3356 美元。

此外，全球各國中央銀行也持續大量增持黃金儲備以分散資產、提升經濟與貨幣的感知強度，其中來自中國、印度、土耳其等新興經濟體的央行更是主要買家。根據世界黃金協會的數據，2022 年中央銀行增持了 1136 噸黃金，價值約 700 億美元，創下有記錄以來的最高年度購買量。