黃金漲到4000美元？高盛：投機客跑了 央行接手金價更穩

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-15 05:43

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高盛最新報告指出，今年 4 月以來，黃金市場的資金結構出現重大轉變。原本炒作氣氛濃厚的投機資金大舉撤離，取而代之的是各國央行等長期買家，為金價奠定更穩固的基礎。

投機資金退場後，黃金市場迎來央行買盤時代。(圖:Shutterstock)

高盛 13 日發布的研究報告顯示，金價自 4 月起在每盎司 3,200 至 3,450 美元區間盤整，表面看似橫盤，但背後的資金組成已大不相同。原本處於歷史高檔的投機部位，在 4 月 1 日追繳保證金壓力下大量平倉，目前管理基金的淨多單已回到長期均值。

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這項變化意義重大。投機資金退潮，代表因強制平倉引發金價暴跌的風險已大幅降低。同時也為更穩定的長線資金進場鋪路，特別是 ETF 的潛在買盤和各國央行的持續購金需求，正逐漸成為支撐金價的主力。

上周後幾天，受貿易緊張情勢升溫影響，黃金價格走揚，週五收在每盎司 3,355 美元，再次證明其避險功能。高盛預測，2025 年底金價將漲到每盎司 3,700 美元，2026 年中更將突破 4,000 美元大關。

投機熱錢退場 央行撐腰金價更穩

高盛表示，在投機資金撤退同時，全球央行的購金需求依然強勁，成為穩定市場的中流砥柱。根據高盛的即時預測模型，5 月份各國央行及其他機構在倫敦場外交易市場（OTC）淨買入約 31 噸黃金，遠高於 2022 年前每月 17 噸的平均水準。

今年至今，該模型預測央行月均需求為 77 噸。儘管略低於高盛預估到 2026 年中每月 80 噸的目標，但仍顯示央行購金需求的結構性強勢。這種由官方機構主導的持續買盤，為金價提供堅實支撐。

貿易戰風險升溫 黃金避險魅力再現