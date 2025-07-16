鉅亨網編譯劉祥航 2025-07-16 14:20

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白宮人工智慧和加密貨幣事務主管薩克斯 (David Sacks) 周二 (15 日) 表示，允許輝達 (NVDA-US) 再次在中國銷售晶片，將有助於遏制中國電信巨頭華為。

白宮AI主管：策略性放行輝達重返中國市場 旨在抗衡華為崛起(圖:shutterstock)

薩克斯表示，這項決定「細緻入微」且「非常有意義」。他指出，允許輝達以「降級版、能力較弱的晶片」再次進入中國市場，可以阻止華為獨吞中國這個龐大市場，進而擴大其規模並在全球與美國競爭。

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輝達開發了針對中國市場的 H20 晶片，這款晶片的設計使其技術能力低於輝達的其他產品，旨在遵守拜登政府的晶片出口限制。輝達表示，已向美國政府提交銷售 H20 GPU 的申請，並獲得保證將會發放許可證。

薩克斯強調，雖然美國「不向中國銷售最新最頂尖的晶片」，但透過這種方式，可以「剝奪華為在中國獲得巨大市佔率的機會」，從而限制其在全球範圍內與美國競爭的能力。

對華為崛起的擔憂並非薩克斯獨有。輝達執行長黃仁勳在 3 月份接受《金融時報》採訪時曾表示，華為是中國「最具實力的科技公司」。他指出，華為「在人工智慧領域的存在感逐年增強」，輝達「不能假設他們不會成為一個重要的角色」。

黃仁勳進一步表示，華為「已經征服了他們所進入的每一個市場」，並認為美國政府過去限制華為的嘗試「做得不好」。

薩克斯上個月也曾指出，過度限制性的晶片出口管制，反而會「傷害而非幫助美國的科技主導地位」。他警告，雖然中國在晶片設計方面可能落後美國一到兩年，但華為正快速追趕，甚至可能在完全趕上之前就開始向全球市場出口他們的晶片。

此前，輝達曾因出口限制預計面臨高達 55 億美元的費用。在宣布將恢復向中國銷售晶片後，輝達股價周二一度上漲多達 5%。