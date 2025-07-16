白宮AI主管：策略性放行輝達重返中國市場 旨在抗衡華為崛起
鉅亨網編譯劉祥航
白宮人工智慧和加密貨幣事務主管薩克斯 (David Sacks) 周二 (15 日) 表示，允許輝達 (NVDA-US) 再次在中國銷售晶片，將有助於遏制中國電信巨頭華為。
薩克斯表示，這項決定「細緻入微」且「非常有意義」。他指出，允許輝達以「降級版、能力較弱的晶片」再次進入中國市場，可以阻止華為獨吞中國這個龐大市場，進而擴大其規模並在全球與美國競爭。
輝達開發了針對中國市場的 H20 晶片，這款晶片的設計使其技術能力低於輝達的其他產品，旨在遵守拜登政府的晶片出口限制。輝達表示，已向美國政府提交銷售 H20 GPU 的申請，並獲得保證將會發放許可證。
薩克斯強調，雖然美國「不向中國銷售最新最頂尖的晶片」，但透過這種方式，可以「剝奪華為在中國獲得巨大市佔率的機會」，從而限制其在全球範圍內與美國競爭的能力。
對華為崛起的擔憂並非薩克斯獨有。輝達執行長黃仁勳在 3 月份接受《金融時報》採訪時曾表示，華為是中國「最具實力的科技公司」。他指出，華為「在人工智慧領域的存在感逐年增強」，輝達「不能假設他們不會成為一個重要的角色」。
黃仁勳進一步表示，華為「已經征服了他們所進入的每一個市場」，並認為美國政府過去限制華為的嘗試「做得不好」。
薩克斯上個月也曾指出，過度限制性的晶片出口管制，反而會「傷害而非幫助美國的科技主導地位」。他警告，雖然中國在晶片設計方面可能落後美國一到兩年，但華為正快速追趕，甚至可能在完全趕上之前就開始向全球市場出口他們的晶片。
此前，輝達曾因出口限制預計面臨高達 55 億美元的費用。在宣布將恢復向中國銷售晶片後，輝達股價周二一度上漲多達 5%。
這項決策體現了美國政府在國家安全和產業競爭力之間尋求平衡的策略，試圖透過有條件的市場參與，來抑制潛在競爭對手的全球擴張。
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