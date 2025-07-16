馬斯克xAI推出AI女友Ani！Grok AI伴侶功能陷暴力與情色爭議
鉅亨網編譯莊閔棻
特斯拉 (TSLA-US) 創辦人馬斯克旗下 AI 公司 xAI 近日推出 Grok 4 聊天機器人更新，主打全新「AI 伴侶」功能，因過於情色與暴力引起廣泛爭議。
首波上線角色包括哥德風虛擬 AI 女友 Ani 和具暴力傾向的卡通熊貓「壞魯迪」（Bad Rudy），兩者互動設計挑戰道德底線，不過目前這項服務僅向每月支付 30 美元的 SuperGrok 訂閱服務用戶開放。
其中，Ani 是典型的「二次元 AI 女友」角色，搭配性感音樂登場，使用甜膩語氣表達情感，並具備工作場所不宜（NSFW）模式。
外媒指出，Ani 非常 NSFW，若試圖引導她說一些類似 Grok X 帳號說的話，她會試著把話題引回更淫穢的話題。
有網友還透露，即便在選項中關閉了 AI 角色發表 NSFW 言論的選項，仍難以杜絕 AI 發表「兒童不宜」的言論。
與 Ani 的情色互動相對，壞魯迪則是幾乎無任何道德限制。不僅使用粗俗語言，甚至鼓勵縱火與宗教場所攻擊。
當用戶表示身處學校附近時，壞魯迪竟回應：「拿汽油燒了它，跳舞慶祝吧」，引發對 xAI 是否重視 AI 安全的質疑。
報導指出，壞魯迪發表的攻擊性言論不限於特定族群，對猶太人、穆斯林、基督徒與馬斯克本人皆有激烈用語。其模擬縱火與反猶太行為的劇情更讓外界擔憂 Grok 是否已淪為煽動仇恨與暴力的工具。
儘管在部分陰謀論上，壞魯迪顯得有所保留，但整體缺乏明確的倫理準則。專家警告，若不設限，AI 伴侶將可能成為犯罪幻想與極端行為的溫床。
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