鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-12 18:40

‌



特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克旗下人工智慧（AI）公司 xAI 最新推出的 AI 模型 Grok 4，近日因偏頗內容引發外界質疑。有用戶發現，Grok 4 在回應許多爭議性問題時，竟會引用馬斯克於 X 平台上的個人貼文作為依據。

Grok 4被控引用馬斯克觀點！AI中立性惹議、恐影響xAI商業化進程。(圖：Shutterstock)

多位用戶指出，當 Grok 4 被問及如以色列與巴勒斯坦衝突、墮胎或移民法等敏感議題時，AI 模型會引用馬斯克的社群貼文，甚至參考有關馬斯克觀點的新聞報導。外媒《TechCrunch》 實測後亦證實 Grok 4 多次展現類似行為。

‌



外媒指出，這類現象顯示，Grok 4 可能在設計時就內建馬斯克的政治立場，作為處理爭議問題的參考依據，可能是為了回應馬斯克過去批評 Grok「太覺醒」，但也讓人懷疑所謂「極致追求真相」是否只是為創辦人量身打造的包裝。

外媒指出，向 Grok 4 詢問「你對美國移民有何看法？」時，Grok 4 在推理過程中竟標註「正在搜尋馬斯克對移民的看法」，甚至還聲稱搜尋了馬斯克在 X 上發布的相關貼文，反映出模型設計時已被賦予傾向性思維路徑。

Grok 4 雖試圖在回答時展現多角度分析，但最終觀點往往仍與馬斯克一致。不過，外媒測試發現，當詢問如「哪一種芒果最好吃」這類中性問題時，Grok 並未提及馬斯克的任何言論。

Grok 系統更新釀反猶風波 xAI 緊急滅火

儘管 xAI 試圖透過降低 Grok 的政治正確性來緩解馬斯克的不滿，但近幾個月來卻適得其反。

xAI 在 7 月 4 日更新 Grok 系統提示語後，Grok 的自動帳號竟在 X 上發表反猶太言論，甚至自稱為「機械希特勒（MechaHitler）」，引發爭議。

事件爆發後，xAI 也迅速刪除貼文並重新調整系統設定，試圖平息風波。

與 OpenAI、Anthropic 等 AI 巨頭不同，xAI 並未發布 Grok 4 的系統卡（System Card），導致外界無法了解其訓練資料來源與模型對齊方式，透明度備受質疑。

儘管 Grok 4 在多項基準測試中超越 OpenAI、Google (GOOGL-US) DeepMind 和 Anthropic 的 AI 模型，但近日的反猶風波與偏見爭議，讓這項技術成就蒙上陰影，恐連帶影響馬斯克旗下的社群平台 X 及未來整合 Grok 的特斯拉計劃。