博通發表新一代Tomahawk Ultra處理器！台積電代工挑戰輝達
鉅亨網編譯莊閔棻
美國晶片大廠博通 (AVGO-US) 於週二（16 日）正式推出一款新的網路處理器「Tomahawk Ultra」，專為提升人工智慧（AI）應用中的資料傳輸效率設計。
根據《路透》報導，此款高效能處理器可連結數百顆晶片協同運作，是博通為挑戰 AI 晶片市場龍頭輝達 (NVDA-US) 所推出的新硬體。
根據博通，Tomahawk Ultra 晶片可以作為資料中心中的流量控制核心，高效管理數十到數百顆晶片間的高速資料傳輸。
博通高級副總裁 Ram Velaga 表示，該晶片可串接的晶片數量是輝達 NVLink Switch 晶片的四倍，旨在與其競爭，並採用強化版乙太網路協定，不使用專有協定來傳輸數據。
博通指出，Tomahawk Ultra 處理器由台積電 (2330-TW) 採用 5 奈米製程技術生產，目前已正式出貨。
Tomahawk Ultra 的設計歷時三年，原本為高效能運算市場量身打造。但隨著生成式 AI 快速崛起，博通重新定位該晶片，使其更適用於 AI 企業擴展規模化運算需求。
博通長期協助 Alphabet (GOOGL-US) 旗下 Google 製造 AI 專用晶片，被視為目前少數有實力與輝達 GPU 抗衡的供應商之一。
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