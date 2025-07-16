鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-16 10:30

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OpenAI 前技術長 Mira Murati 創辦的 AI 公司 Thinking Machines Lab(TML)周二 (15 日) 宣布完成 20 億美元種子輪融資(約 143.46 億美元)，創下全球種子輪融資金額最高紀錄。

5個月=20億美元！OpenAI前技術長融資速度創紀錄 輝達、超微、谷歌與亞馬遜等爭相入股（圖：Shutterstock）

根據科技媒體《The Information》報導，本輪融資由 a16z 領投，輝達 (NVDA-US) 、Accel、ServiceNow、超微 (AMD-US) 、思科系統 (CSCO-US) 、Jane Street 等科技巨頭跟投。值得注意的是，這家今年 2 月才成立的新創公司，光用 5 個月就完成了這項驚人融資。

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TML 的核心業務聚焦「企業客製化 AI」和「通用消費級產品」兩個領域，創辦人 Murati 向投資人專注於企業 AI 客製化方向，團隊正基於強化學習技術建構以業務指標為導向的模型優化系統，特別針對客服、投資、零售等垂直領域開發解決方案。這種被稱為「RL for business」的技術路線，透過讓 AI 直接優化客戶營收、利潤等核心 KPI，展現出顯著的商業轉換潛力。

在基礎模型架構上，TML 採取開源體繫起步策略，同時探索模型層融合技術，透過整合現有模型的關鍵處理層來提升研發效率。

雖然尚未確認是否採用 DeepSeek 技術，但 TML 開源 + 客製化的發展路徑已基本成型。訓練環節租用谷歌雲端的輝達 GPU 伺服器，這也使 TML 成為谷歌「雲端資源換股權」投資策略的潛在標的。

與此同時，亞馬遜執行長 Andy Jassy 今年 4 月曾親自會見 Murati，表達合作意願。

人才陣容方面，TML 匯集了 OpenAI 的頂級團隊。除創辦人 Murati 外，共同創辦人包括 OpenAI 共同創辦人 John Schulman、前研究副總裁 Barret Zoph、Transformer 架構專家 Luke Metz 等，尤其值得注意的是北大校友翁荔的加入。她曾是 OpenAI 安全團隊副總裁，現為 TML 共同創辦人。

此外，GPT-1 主要作者 Alec Radford 和前研究主管 Bob McGrew 也在 TML 擔任顧問。目前 30 人規模的團隊中，約有三分之二來自 OpenAI，被業界視為迷你版 DeepMind。

分析師指出，TML 選擇的「企業客製化 + 消費產品」雙軌模式與當前 AI 投資熱點高度契合。雖然客製化 AI 領域已有 Scale AI 等先行者，但普遍面臨規模化挑戰。

TML 試圖透過通用型產品突破這一瓶頸，其尚未發布的具體產品形態引發市場猜測。

目前，蘋果、Meta 等科技巨頭已與 Murati 接觸探討合作可能，這家成立僅半年的公司正重演當年（圖：Shutterstock）