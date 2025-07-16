特斯拉慘了！知名投資人預言年底前再跌36%
鉅亨網編譯王貞懿
根據《商業內幕》周二 (15 日) 報導，長期投資特斯拉 (TSLA-US) 的投資管理公司 Gerber Kawasaki 執行長 Ross Gerber 預測，特斯拉股價年底將跌至約 200 美元，較周一收盤價 314 美元有 36% 下跌空間。
Gerber 今年強烈批評特斯拉及馬斯克的領導，準確預測該股在 2025 年稍早因銷售停滯而大跌。雖然股價已從最低點回升，但今年迄今仍下跌 17%。
這位曾經是馬斯克支持者的投資人已大幅減持特斯拉部位，並指出川普 7 月 4 日簽署的《大而美法案》將對特斯拉造成負面影響。
該法案提前結束政府對電動車的支持，原本 7,500 美元的稅收優惠將於 9 月 30 日到期。「現在這項法案對特斯拉沒有任何好處，這是嚴重的倒退。」Gerber 表示。
馬斯克公開反對該法案，稱其為「令人作嘔的惡法」。川普則回應稱，這位特斯拉執行長可能是獲得「人類歷史上最多的補貼」的代表。
兩人的公開分歧導致特斯拉股價重挫，Gerber 形容這場爭執是「特斯拉股價的災難」。
除了稅收優惠取消的挑戰，Gerber 也質疑特斯拉備受期待的機器人計程車服務。他讚揚競爭對手 Waymo 在光達與數位地圖技術方面的優勢。
「特斯拉應該接受這個現實，但截至目前，沒有人擁有真正足夠穩定、能在真實城鎮中行駛的全自動駕駛軟體。」他表示。
Gerber 認為特斯拉被嚴重高估，應該與其他科技七雄成員的估值一致。特斯拉周一的本益比接近 170 倍，相比之下，輝達 (NVDA-US) 的本益比僅為 54 倍。他認為若以一般科技股標準來看，特斯拉合理價值應該在 150 美元左右，自駕車和機器人業務的價值則需另外評估。
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