鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-15 09:38

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特斯拉 (TSLA-US) 將於 23 日美股收盤後公佈第二季財報，瑞銀分析師 14 日表示，這家美國電動車製造商的股票仍然「從根本上被高估」。

瑞銀：特斯拉汽車業務基本面惡化 股價「根本」被高估。(圖:shutterstock)

瑞銀析師在一份針對整個汽車產業財報的前瞻報告中寫道：「我們看到汽車業務的基本面正在惡化，100% 保證金信用收入不復存在、業績預估可能遭下修，以及一位被認為可能無心於業務的執行長，或者至少不像投資人期望的那樣專注於公司。」

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瑞銀分析師給出「賣出」評級和 215 美元的目標價，比大多數華爾街分析師更悲觀。相較之下，Visible Alpha 追蹤的券商中，有 8 家給予「買進」評級，5 家給予「持有」評級，4 家給予「賣出」評級，平均目標價略低於 300 美元。

瑞銀分析師表示，儘管交付量低於預期，他們預計特斯拉第二季的獲利將與預期相符。他們說，雖然他們有自己的擔憂，但他們意識到，特斯拉「可能是最終的故事 - 敘事 - 動力 - 迷因股」。

瑞銀分析師表示，下週的電話會議可能不會太關注特斯拉汽車的需求，執行長馬斯克更有可能將重點放在上個月發布的機器人計程車和 Optimus 機器人的進展上。

對於特斯拉的汽車業務，分析師預計該公司將公佈原定於今年上半年推出的更實惠的特斯拉車型的最新情況 ，以及該公司對電動車稅收抵免消失的看法及其對特斯拉利潤率的影響。

特斯拉股價週一上漲 1%，收在略低於 317 美元的水平，但自今年年初以來仍下跌了 20% 以上。