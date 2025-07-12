鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-12 15:00

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「木頭姐」Cathie Wood 領軍的方舟投資（ARK），於週五（11 日）公布最新 ETF 日常交易數據。此次操作顯示，方舟在多個產業進行靈活調整，其中對特斯拉 (TSLA-US) 的大幅加碼最受矚目，展現出其對該股未來潛力的高度信心。

方舟「木頭姐」再砸重金加碼特斯拉！方舟ETF調整持股策略曝。(圖：Shutterstock)

根據交易公告，「木頭姐」旗下的「ARK 創新 ETF(ARKK-US)」 與 「ARKW (ARKW-US) 」兩檔 ETF 當天共買入特斯拉 59,705 股，總投資金額達 1,850 萬美元，進一步鞏固其對電動車產業與未來交通科技的長期看好。

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在其他領域的 ETF 投資方面，專注於自駕與機器人技術的「ARK 自動化技術與機器人 ETF」(ARKQ-US) 增持 Aurora Innovation (AUR-US) 425,933 股，約合 229 萬美元；而專攻太空探索的 ARKX(ARKX-US) 也新購入 BWX 科技 (BWXT-US) 18,387 股，總價值達 250 萬美元。

另一方面，方舟也同步進行減碼操作。ARKK 減持 Archer Aviation (ACHR-US) 168,990 股，總值約 182 萬美元，同時 ARKQ 與 ARKX 聯手拋售 Kratos Defense & Security Solutions (KTOS-US) 合計 92,546 股，總值 428 萬美元，顯示對國防類股持保守態度。

影音串流平台 Roku 公司 (ROKU-US) 則持續遭到「木頭姐」調節，ARKK 與 ARKW 合計減碼 42,332 股，總價值達 382 萬美元，延續過去一週的減持趨勢。

加密貨幣交易平台 Coinbase (COIN-US) 亦被削減持股，ARKW 當天售出 5,596 股，價值 217 萬美元，緊接著前一天 ARKK 減持 16,627 股。