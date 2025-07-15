中國市場龐大 黃仁勳：中國對美國企業十分重要
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
美國晶片大廠輝達（Nvidia）(NVDA-US) 執行長黃仁勳周二（15 日）在北京接受採訪時表示，中國市場非常大，對美國公司十分重要。
據《央視》報導，黃仁勳說：「中國市場如此龐大、充滿活力。人工智慧在中國發展非常快，我非常高興看到中國的人工智慧發展。這裡有全球 50% 的人工智慧研究人員。因此，美國企業扎根中國市場，的確至關重要。」
黃仁勳提到：「我去見了川普總統，他知道我這次要來中國，也知道我將在鏈博會上發言，他祝我在中國旅途愉快。」
黃仁勳周二在接受《央視》採訪時宣布，輝達將恢復向中國銷售 H20 晶片。
黃仁勳表示：「美國政府已經批准了我們的出口許可，我們可以開始發貨了，所以我們將開始向中國市場銷售 H20。我非常期待能很快發貨 H20，對此我感到非常高興，這真是個非常、非常好的消息。」
美國政府今年 4 月決定禁止輝達向中國市場銷售 H20 晶片。H20 晶片是輝達為遵守美國出口限制而推出，專為中國市場設計的 AI 加速器。
H20 晶片基於輝達 Hopper 架構，擁有 CoWoS 先進封裝技術。H20 更適用於垂類模型訓練、推理，無法滿足萬億級大模型訓練需求，整體性能略高於 910B。
上周黃仁勳與川普見面後，周三預定出席第三屆中國國際供應鏈促進博覽會開幕式，且《華爾街日報》披露，他計劃在北京期間拜會中國高階官員。
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