鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-15 11:00

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美國總統川普公開要求聯準會（Fed）將基準利率降至 1%，以降低政府借貸成本，方便支應其支出和減稅法案造成的龐大赤字。不過，1% 的超低利率通常是經濟陷入危機時的應對措施，恐非經濟穩健的標誌，且可能引發反效果。

川普1%聯準會利率可行嗎？經濟學家：美國經濟或陷入麻煩。(圖：Shutterstock)

《路透》報導指出，目前美國雖維持接近充分就業、經濟持續成長及通膨超過 2%，若因政治壓力大幅降息，恐令投資人懷疑聯準會獨立性，削弱市場信心。

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也就是說，聯準會如此低的政策利率，並非美國如川普所說是全球「最熱門」投資地的證明，而是經濟困境的警訊。

《路透》表示，國會賦予聯準會維持物價穩定和充分就業的責任，而非為赤字支出降成本。在現階段環境下大幅降息，可能重啟通膨壓力，甚至失去通膨目標的約束力。

帕特儂－安永首席經濟學家 Gregory Daco 就表示，降息至 1% 可能導致債券市場恐慌，通膨將重新燃起，聯準會獨立性受損。

Daco 分析，目前失業率約 4.1%、經濟成長約 2%、通膨率約 2.5%，從數據看來並無立即且大幅降息的需求。他指出，雖然 4.25%-4.50% 的利率區間仍有下調空間，但遠不及川普所設想的幅度。

歷史上 1% 利率多現於經濟低迷時期

過去 25 年中，聯準會將政策利率降至 1% 並非罕見，但多發生在經濟困境時期。

在美國前總統布希時期利率就曾降至 1%，但當時正值 2003 年美國入侵伊拉克後、網路泡沫破裂及 911 恐攻後的降息浪潮。

前總統歐巴馬 2009 年上任時，則接手近乎零利率政策，面對的是全球金融危機。