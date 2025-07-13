鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-13 11:00

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聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）辭職傳聞愈演愈烈。隨著川普政府一位高級官員也向媒體透露，鮑爾目前正「考慮辭職」，川普盟友、聯邦住宅金融監理局局長普爾特（William J. Pulte）也發文暗示這件事將發生。

聯準會鮑爾辭職消息擴大！川普陣營爆料：翻修爭議成壓力主因。(圖：REUTERS/TPG)

當地時間週五（11 日），美國聯邦住房金融局（FHFA）下屬的房利美（Fannie Mae）與房地美（Freddie Mac）董事會主席 William J. Pulte 公開表示支持鮑爾辭職，稱此舉將有利於美國經濟發展。

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Pulte 發表聲明，指出：「有報導稱鮑爾正在考慮辭職，這讓我感到鼓舞。我認為對美國來說這是正確的決定，經濟將會蓬勃發展。」

Pulte 過去就曾多次要求鮑爾辭職，但並非因貨幣政策，而是針對鮑爾涉嫌對參議院作出「具欺騙性」證詞。

FHFA 作為監管機構，掌控房利美、房地美及 11 家聯邦住房貸款銀行，共為美國金融市場提供逾 8.5 兆美元資金，聲音具相當分量。

鮑爾涉嫌翻修案引爭議，傳川普政府亦施壓

此前，川普政府一位高級官員也向媒體透露，鮑爾目前正「考慮辭職」，因其在總部大樓翻修工程中涉嫌誤導國會，正面臨越來越大的政治壓力。

《華盛頓郵報》今年 4 月報導指出，聯準會總部翻修預算已從原先的 19 億美元暴漲至 25 億美元，增幅逾 30%。這一消息獲聯準會內部監察長報告確認，引發外界對鮑爾的質疑。

在 6 月國會聽證會中，共和黨參議員 Tim Scott 對聯準會翻修案表達強烈不滿。他表示：「在當前這段困難時期，聯準會卻花費數十億美元對華盛頓特區的辦公室進行了奢華翻新。」

Scott 表示：「儘管更新老化的基礎設施是合理的需要，但當老年人幾乎買不起富美家（Formica）檯面時，卻花公共資金進行奢華升級，感覺這些升級更像是屬於凡爾賽宮而不是公共機構，就傳遞了一個錯誤的訊息。」

對此，鮑爾雖於聽證會中強調翻修必要性，並澄清「沒有 VIP 餐廳、大理石、專用電梯或花園」，但美國國家首都規劃委員會（NCPC）2021 年的官方項目清單卻列有多項他否認的設施，削弱其澄清的可信度。

行政管理與預算局（OMB）局長沃特（Russell Vought）於本週發信給鮑爾，指出其未整頓聯準會財政，反而推動總部浮誇翻修，恐已違反《國家首都規劃法案》，並要求鮑爾於下週前回應相關質疑。

鮑爾壓力增大：川普加碼壓力，重組規劃委員會人選

同樣在上週，川普任命了三名新成員加入負責監管聯邦開發項目的 NCPC。在該委員會有五名投票成員的情況下，此舉被廣泛解讀為旨在向鮑爾施加更大壓力的又一措施。