鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-14 06:10

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美國國家經濟委員會會長哈塞特（Kevin Hassett）於週日（13 日）表示，如果有正當理由，美國總統川普「當然有權」在聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）任期結束前，將其解職。

哈塞特：川普「當然有權」提前撤換聯準會主席鮑爾。(圖：REUTERS/TPG)

根據《CNBC》報導，哈塞特指出，白宮目前正在研究川普政府是否擁有合法權限，在任期屆滿前解除聯準會主席的職務。

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儘管川普近期公開聲稱「不打算開除鮑爾」，但哈塞特的談話顯示白宮仍未排除該選項。

聯準會整修計畫惹議，鮑爾再遭批評

川普政府近日頻頻對鮑爾發難，焦點集中在聯準會總部耗資 25 億美元的整修計畫上。該計畫據稱已超出原本預算約 7 億美元，引發財政管理爭議。

白宮預算管理局局長沃特（Russell Vought）上週也公開批評鮑爾「嚴重失職」，並表明將推動調查這項整修案。雖然該經費來自聯準會自籌資金，並未動用納稅人資源，仍被視為白宮打壓聯準會的可能藉口。

外界普遍認為，川普政府藉由放大整修案的爭議，可能是在鋪路尋找解除鮑爾職務的「正當理由」。

哈塞特也表示，聯準會對沃特所提出質詢的回應，將影響白宮是否進一步行動。

聯準會回應爭議 否認設置 VIP 餐廳

對於外界質疑聯準會是否浪費資源建設「VIP 餐廳」，聯準會上週悄然在官網更新 FAQ 頁面，明確否認相關傳聞。

官網聲明指出：「本次整修計畫中，並未新增任何 VIP 餐廳」，試圖澄清誤解。